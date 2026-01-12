尋秦記丨古天樂宣萱現場互窒無面畀　林峯重提當年首演古裝好大鑊

古天樂、宣萱，林峯，朱鑑然日前接受HOY主播王凌燕專訪，暢談新戲拍攝點滴。古仔指當年拍完劇集已有拍電影版念頭，劇本也經過千挑萬選：「我想達到大家有睇過嘅回憶，我覺得如果我哋戲外成長咗再拍會好啲。」



古天樂、宣萱，林峯，朱鑑然日前接受專訪，暢談《尋秦記》拍攝點滴。（官方提供圖片）

林峯重提當年首演古裝劇

宣萱收到邀請也好開心：「其實都聽過，所以一話開就『好！』」林峯就說：「我要對角色重新理解，角色嘅成長時間同真實嘅我哋一樣。」新加入演古仔兒子的朱鑑然就說可以參與感覺有趣：「因為我本身冇睇過劇集版，所以覺得好驚訝，好震撼。」不過宣萱就說拍攝時氣氛比較凝重：「因為拍電視劇有監製同編劇，今次係古仔嘅戲，佢所有嘢都要管晒，變咗唔可以好似以前玩到咁癲。（以為你話要睇古老闆嘅眉頭眼壓。）不嬲都要睇。」

朱鑑然在電影版《尋秦記》中飾演古天樂兒子，他自爆沒看過電視版，但參與電影拍攝時感到驚訝及震撼。而當年的《尋秦記》電視劇是林峯第一套古裝劇，他也說好大鑊。（官方提供圖片）

電影收錄電視劇花絮，其中古仔點宣萱穴一幕令人爆笑。古仔解釋：「因為佢成日唔記得對白，我咪篤吓佢，睇佢暈咗未。NG片我好大力篤佢，跟住佢唔記得對白，佢話『我唔記得』。佢係成日唔記得對白，我話『你呆咗呀！醒啦喂！』」宣萱即反駁：「有一段係唔記得對白，我唔係成日唔記得對白，有時啦！古裝弱啲。」而當年電視劇是林峯第一套古裝劇，他也說好大鑊：「因為角色成長跨度好大，我哋又唔係順序拍，第一次拍古裝頭都大，一得閒就同所有前輩請教。」

古天樂親解當年篤宣萱因由

古仔與宣萱的友情源於《餐餐有宋家》，而《尋秦記》是古仔離開電視台前最後一部劇，他笑說：「我之後都冇拍電視劇，因為友情結束咗。」宣萱說與古仔性格相反。古仔補充：「以前拍戲仲離譜，佢1分鐘都唔可以停口，除咗拍對白，而家好啲，可以去到2分鐘，不停講嘢。」宣萱說：「我對住你先係咁，我好怕冷場。（熟到古生可以NG時作狀錫你？）玩咋嘛，好熟就可以，我又玩得佢又玩得。」

古天樂笑指宣萱太嘈：「兩分鐘唔停口，不停講嘢。」（官方提供圖片）

古仔表示拍攝經過重重困難：「第一要咁多演員齊集，第二係拍攝時好多天災，例如水浸。拍完之後啲人話係都市傳說，大家忘記咗有三年疫情，中間有好多事發生，但係我最開心係無阻一班觀眾嘅熱情，對呢部戲嘅期待，因為好難得有一部劇係廿幾年前播，但大家仲好期待電影版。」