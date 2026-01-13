港姐「鋼琴女神」開獨奏會　大騷音樂才華：尋找人生即更多可能性

前港姐謝淑怡日前於中環舉行《謝淑怡鋼琴獨奏會》，以動人琴藝展現音樂才華。 作為TVB娛樂新聞台主播及歐柏林音樂學院畢業生，她透過演奏分享參選港姐後的成長心得，感動現場觀眾。

謝淑怡舞台上的璀璨身影。（IG:Zoietsy)

謝淑怡身穿一襲貼身紅色露肩長裙，優雅坐於黑色三角鋼琴前，背景是香港高樓大廈的落地窗景觀。 她纖細手指輕彈著琴鍵，長髮微垂，專注神情中流露自信與溫柔，讓人聯想到音樂動人時刻與情感共鳴。

謝淑怡堅守初心始終如一

謝淑怡接受《香港01》訪問時表示：「其實真係好開心可以相隔兩年可以企喺呢個咁warm 同intimate既stage再表演畀大家聽。兩年時間話長唔長，話短唔短。但呢兩年係我人生中暫時最刻骨銘心嘅兩年，亦係我成長得最快嘅兩年。我選擇去踏出我嘅Music Comfort Zone去尋找人生即更多可能性。喺呢個journey中遇到好多唔同嘅高高低低。」

謝淑怡續說：「就正正係所有嘅經歷，先可以造就到而家企喺呢個平台嘅我。令我去學識為每一件發生嘅事情，無論係好定壞去感恩，亦都更加畀個信念我去堅守初心始終如一。2026年新即一年，我會帶著呢份初心，呢份感恩，繼續扎根，繼續成長。」

同屆港姐程姜月Dolores(左)，吳芷靖Clary，俞可程Kanis(右二)和王汛文Candice緩右一)到場支持。（IG:Zoietsy)

仙氣盡出。（IG:Zoietsy)