《死亡筆記》松山研一與演員老婆結婚15年分居近8年　內情曝光

【松山研一．死亡筆記DEATH NOTE】早前，女演員小雪出演了脱口秀綜藝節目《時尚剪輯》（日本電視台播出）。節目中，她談及了工作、人際關係乃至私生活等諸多話題，而其中關於家務的一番發言，引發了外界的諸多擔憂。



小雪於2011年與演員松山研一結婚，兩人共育有三個孩子。在節目裏，她也提及了自己的家庭關係。

更多小雪和松山研一照片：

+ 13

主持人井桁弘惠問及家務分工問題時，小雪坦言「（丈夫）基本不做」，曝光了松山研一幾乎不做家務的情況。她接着補充道「不過他偶爾也會有點眼力見，比如主動去把浴缸的水放好之類的」，透露丈夫也不是完全不幫手。

小雪這番曝光丈夫「不做家務」的發言，在節目播出後，社交平台X上涌現出不少心疼她的聲音：

「真的太可憐了」

「都有三個孩子了居然不做家務？！」

「作為松山研一的粉絲，我真的要哭了」



當井桁弘惠問她，為什麼不要求丈夫幫忙做家務時，小雪吐露心聲：「唉，說都懶得說了。」此外聊到育兒問題，被問及夫妻二人如何磨合育兒觀念時，她半開玩笑地說道：

根本不磨合！最後只會以一句「咱倆想法不一樣啊」不了了之。

儘管小雪全程面帶笑容，但不少觀眾還是忍不住擔心，家裏的大小事和照顧孩子的擔子，是不是都壓在了她一個人肩上。

松山研一與小雪曾在綜藝節目等場合透露，二人從2018年左右開始，便過着往返於東京與日本北部地方的兩地分居生活。松山研一還曾於2025年8月在Instagram上曬出自己在温室大棚裏幹農活的照片，看起來十分享受這種鄉居生活。但這種「兩地分居生活」，也一直讓外界頗有顧慮。

松山研一曾在2023年3月出演富士電視台綜藝節目《TOKIO的跑腿小哥》時提到，在東京有工作的時候，他就一個人去那邊住，休息日則回到地方和家人團聚。松山近年來接連出演了不少連續劇，比如2024年的NHK晨間劇《如虎添翼》，還有2025年1月檔的TBS電視劇《誰看見了孔雀在跳舞？》。一旦接拍連續劇，拍攝周期有時會長達近三個月，他難免會經常不在家。

兩人結婚已有15年，但兼顧工作、育兒與兩地分居的生活，對他們而言，似乎並不是一件容易的事。

【延伸閱讀】45歲日本「恐怖人妻」演技女星姐弟戀修成正果 與小14歲男友結婚（點圖放大瀏覽👇👇👇）