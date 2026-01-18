藝能娛樂40周年晚宴星光熠熠　發哥開場　譚詠麟劉德華楊千嬅齊聚

香港藝能娛樂集團17日晚間舉行40周年晚宴，眾多明星齊聚一堂，包括劉德華、譚詠麟、楊千嬅等人到場祝賀，而年屆70歲的周潤發更受邀上台致詞，一頭白髮的他精神奕奕，身形完全沒有走樣，全場為之尖叫。



當晚活動星光熠熠，群星齊唱生日歌為藝能娛樂集團慶生。周潤發上台致詞時，以一句「各位來賓你哋好，我係周潤發」開場，雖然已是70歲高齡，但他看起來仍然神采飛揚，狀態極佳。

香港藝能娛樂集團舉行40周年晚宴，周潤發受邀上台致詞，一頭白髮的他精神奕奕，身形完全沒有走樣，全場為之尖叫。（微博@minnnng）

香港藝能娛樂集團40周年晚宴盛況

隨後群星更合唱經典歌曲《總有你鼓勵》，場面溫馨感人。

香港明星足球隊同樣邁向成立40週年，也一同參與慶祝活動。當晚可說是半個香港演藝圈都齊聚一堂，出席嘉賓還包含任達華、洪金寶等重量級人物，甚至台灣資深經紀人邱瓈寬也是座上賓。

天后楊千嬅更在現場大開金口，於溫拿五虎面前獻唱經典歌曲《野孩子》，引起台下觀眾大合唱，氣氛熱烈。

藝能娛樂於1985年創立，成立以來業務涵蓋電影、電視劇製作及歌曲發行等領域。譚詠麟也是公司大股東之一，旗下藝能影業曾由曾志偉接管過，當年更捧紅了周潤發、劉德華等巨星。此次40周年晚宴眾星雲集，場面珍貴難得。

