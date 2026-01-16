金剛舊愛梁云菲拋震撼彈「已割除子宮」　手術後床上痛哭畫面曝光

34歲梁云菲過去從節目《國光幫幫忙》出道，外型亮眼，被封「國光女神」。



她近年淡出演藝圈，2025年11月因額顳葉認知障礙症，爆輕生未遂獲救。健康亮紅燈的她，近期又因子宮肌腺瘤的問題，動刀割除子宮。梁云菲公開手術片段畫面，她開完刀飽受疼痛，痛苦到在病床上啜泣，令人相當心疼。

梁云菲今發文向子宮告別：

再見了，我的子宮。

她透露，之前每次月經來都會大量出血，甚至會有血塊，除外還必須忍受劇烈疼痛：

這幾年一直被誤診是肌瘤，上個月才發現是子宮肌腺瘤，這是兩件完全不同的病症。

梁云菲表示，子宮肌瘤是能夠直接切除肌瘤本身，而子宮肌腺瘤唯一根治的方法，就是要切除整個子宮。她因為沒打算生小孩，所以毅然決然動刀摘除，5天前和醫生面診完後，她當機立斷決定在當天下午手術。整個手術過程約3小時，梁云菲因有嚴重的藥物過敏，能服用的止痛藥很少，所以住院期間只好靠打止痛針，消除疼痛感。

梁云菲坦言，並沒有因爲這件事，開心或不開心，反而沒甚麼情緒，因為自己需要一個健康的身體。但也難免失落，她直言：

大家都說子宮是女性特徵，那沒有子宮，我是不是就不完整了？是一個不完整的女人嗎？不過，想到自己很勇敢、很努力，不管是打針吃藥忍受痛，我想這也算是女性的毅力，一起勇於面對自己的韌性，或許我們的靈魂是沒有那麼容易被定義的，能定義自己的只有你的內心以及強大。

