相聲大師病逝享年90歲曾大膽諷刺時弊　當年已痛批「劏房」

2026年1月19日，中國著名相聲表演藝術家楊振華先生在遼寧瀋陽逝世，享年90歲（生於1936年）。這位以辛辣諷刺見長的一代笑匠，用他的一生詮釋了對相聲藝術的熱愛，留下了無數膾炙人口的經典作品。楊振華是相聲界備受尊崇的「老中醫」，曾誓言要「演到演不動為止」，如今其代表作《假大空》已成絕響。



憑《假大空》一戰成名 敢言諷刺成標誌

楊振華師承楊海荃，其藝術生涯最輝煌的一筆，莫過於1978年創作並與金炳昶共同表演的相聲《假大空》。該作品因大膽對時事一針見血、諷刺當時社會盛行的「浮誇風」而引發全國轟動。作品中的經典台詞至今仍發人深省，如調侃浮誇風：「人有多大膽，地有多大產，要產萬斤糧，就要有萬斤膽！」以及怒吼官僚主義：「你說你公道，我說我公道，公道不公道，只有天知道！」這些金句精準地描繪了那些只會說空話、套話，卻無實際作為的幹部形象，成為了一個時代的集體回憶。

洞察世情 經典段子刺破社會痛點

楊振華的作品素以「諷刺見長」，善於從百姓的日常生活中提煉笑料，同時刺破社會痛點。例如在《新居》中，他精準捕捉了那個年代百姓對分房的無奈，一句「分新房啊？領導說『恭喜你，住上新居了！』……結果一看，屋子小得轉身都費勁兒——這叫新居？這叫『新局』，新尷尬的局！」諷刺當時分房、裝修中的種種「鬧心事」和人情世故。而在《隨大流》中，他以「豆腐辦四個節！春天大豆腐、夏天小豆腐、秋天幹豆腐、冬天凍豆腐。」的荒唐比喻，痛批盲目跟風的形式主義。至於《動物世界》，則借「老虎是百獸之王，可它也得聽猴子的」寓言，幽默諷刺了職場官場的權力遊戲與階層關係。

首創「結他相聲」 晚年誓言做相聲界老中醫

楊振華不僅是傳統相聲的守護者，更是革新者。他在1981年成立「張家口楊振華相聲藝術團」，並首創將現代樂器融入傳統藝術的「結他相聲」。2014年，楊振華榮獲中國曲藝界最高榮譽——第八屆中國曲藝牡丹獎終身成就獎。即使步入晚年，他依然活躍於相聲劇場，培養了許多相聲新人。

83歲的楊振華在接受記者採訪時，曾留下一段感人至深的話，他將自己比喻為老醫生：「很多人說，醫生是能從事最久的職業，很多老醫生八九十歲還能出診。我也想挑戰一下，只要身體允許，觀眾還喜歡我，我會一直『出場』，演到自己演不動為止。」