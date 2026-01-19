吳磊被女網友爆「床照」　爆料者叫價上萬元一張　本人親發聲回應

大陸男星吳磊近日遭一名女網友白珊珊爆料，聲稱手上握有他的床照，還表示要兜售照片，一張喊價1萬人民幣（約1.1萬港元），並更隔空嗆聲「吳磊你欠我的拿什麼還？」。



不過吳磊方面隨即透過工作室發出聲明，指出是惡意造謠，之後這名網友的微博帳號就被官方查封，卻又自稱帳號被盜。

吳磊近日遭一名女網友白珊珊爆料，聲稱手上握有他的床照，還表示要兜售照片，一張喊價1萬人民幣（約1.1萬港元）。（IG@wulei1226）

更多吳磊照片：

+ 12

微博帳號為「白珊珊」的網友大爆吳磊的料，讓網友想起月初司曉迪事件，因此還封她為「司曉迪第二」，不過司曉迪有貼出對話截做證據，但白珊珊則拿不出任何實證，還嗆自己比司曉迪「漂亮又年輕」，甚至自豪表示「睡過的男明星也更帥」。

這事件迅速登上微博熱搜，18日晚間吳磊工作室官方微博就發出聲明指「該網路使用者所發佈關於吳磊先生的言論為毫無事實依據的謠言！」並強調「對於一切詆毀與誹謗，我們都將追究到底，絕不姑息。」

之後這名女網友的微博帳號被查封，讓女網友氣的在另一個帳號發文寫道：

是不是你把我舉報。

還特地標注吳磊的個人帳號，而吳磊親在微博發文：

不認識，已委託律師依法追責。

不過女網友轉頭又在自己的群組中稱「我微博被盜號了」，似乎想要推卸責任。

吳磊工作室微博19日下午立刻委請律師發出聲明，指出已將這名女網友所發布有關吳磊不實言論的貼文截圖留存，並且已將資料遞交給法院要提告這名女網友，同時也鄭重表示「依法追責不僅限於民事訴訟，也包含行政報案，乃至刑事自訴。」

【延伸閱讀】瓊瑤劇男星被指曾瞞婚偷食 拿老婆香水送小三 工作室發聲明回應（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

「星漢燦爛」奠定當紅流量花旦地位 趙露思憑什麼成就觀眾緣？

潘光中／看《月升滄海》狂嗑CP、戲外世代交替 吳磊、趙露思躍升頂流

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】