55歲金鐘視后驚爆與23歲女兒實際相處時間不到1年：一輩子的遺憾

金鐘獎影后苗可麗向來強悍，但走下舞台，她背負一輩子的遺憾：女兒23歲，她們真正相處的時間不到一年。在TVBS《娛樂頭條 T Talk》專訪中，苗可麗數度哽咽，坦承這份空白讓她至今深深自責。



苗可麗影視歌三棲，數度入圍金鐘獎，更在前年以《愛愛內含光》奪下迷你劇集女配角獎。螢光幕前火力全開、罵人連珠炮的經典形象，背後卻隱藏著無法回頭的遺憾。早年為生計，她幾乎不挑戲，20多歲就演媽媽角色，女兒自滿月便交由外公外婆照顧，母女真正相處的時間不到一年。

苗可麗（Instagram@amanda_wu0113）

更多苗可麗的相片：

+ 11

談及女兒與父母，苗可麗數度哽咽，直言：

學習愛是一輩子的功課。

去年母親驟逝後，她徹底改變工作觀，現今接工作會優先考慮時長，只想留下與家人的日常回憶。人生後半場，她希望把握與家人的每一刻。

苗可麗的演技養成 從不會罵人到成為台八經典：人要被壓在最底才會彈很高

演技精湛的苗可麗，早期拍戲曾因不會罵人而被導演要求在5分鐘內準備好，巨大壓力讓她感到恐懼，但也因此「開竅」，她說：

人只有在被壓到很低的時候，才會彈得很高。

後來她星路漸開，但在經濟壓力較大的時期，幾乎不挑戲，秉持「有錢賺我就演」的原則。20幾歲就在《台灣阿誠》中飾演媽媽，30幾歲更在大愛劇演林秀玲的媽媽，她半開玩笑表示，除了A片不行，否則在極度缺錢的情況下，什麼都可能願意嘗試。

苗可麗女兒出生就交給家人 愧疚對女兒：我是個不會擁抱的人

苗可麗在螢光幕前有多成功，幕後對家人的虧欠就有多遺憾，家人是她心中的軟肋，提到父母和女兒，她數度哽咽落淚，直說：「學習愛這件事，是我這輩子的功課。」由於早期需要賺錢拍攝八點檔，女兒自滿月就交由外公、外婆照顧，如今女兒23歲，長時間的缺席，讓母女真正相處的時間加總竟沒有超過1年。此外，對女兒表達情感的障礙，也加深她的愧疚感，苗可麗坦承自己「是一個不會擁抱的人」，這成為她與女兒之間無形的隔閡。她回憶有天和女兒同床，她能感覺女兒蜷縮在她背後，雙手親觸她的背渴望擁抱，而她卻只有轉身拍拍女兒。她為此深深自責，紅著眼眶懊悔：

我在幹嘛！我為什麼不抱她？

延伸閱讀：49歲蕭淑慎驚人婚姻觀 容許老公「外面花錢解決」 只有一個要求

+ 15

母夢中驟逝成一生遺憾 苗可麗徹底改變工作觀 陪家人成最重要任務

苗可麗的母親去年三月在睡夢中驟逝，事發前幾天，她本已計劃回家，卻因2天後有工作而取消。然而，母親的離去就在這短短2天內發生，沒等到她回來。一念間就此天人永隔，苗可麗極度自責：「哇！我真的是懊悔到一個…...覺得我在幹嘛！我為什麼不回去？」她體會到生命的無常，徹底改變她的工作觀，現在接工作會優先考慮時長，她說：「因為我爸爸最需要就是我。」

苗可麗的父親患有帕金森氏症，藥物副作用導致失智與幻覺，會半夜起床，認為有小偷或有人要殺他。苗可麗起初嘗試用網絡資料說服父親看到的是幻覺，但發現越勸、越說服，父親越抓狂，後來有天她突然改變思路，與父親同理，她解釋：「陪他演是一件很好的事情！」讓父親感到被認同，而不是被當成瘋子。

苗可麗母親過世後，父親儘管失智，仍像小孩子般嚎啕大哭，有次父親主動要求坐在母親的座位，自顧自地踩起母親生前使用的復健腳踏車，目睹這一幕讓苗可麗躲進房間痛哭，她感嘆：「大家覺得爸爸失智了，但他有想念媽媽的事，他要跟誰講？他沒得講啊！爸爸雖然失智，但在用自己的方式，勇敢地懷念妻子。」現在除了工作，苗可麗每天陪伴父親，甚至靠在他的肩膀上一起睡覺，這些都是過去從未有過的親密互動。父親在偶爾清醒時，會對苗可麗表達感謝，認為家裡因為有她才能凝聚在一起，她十分珍惜這些與父親溝通的時刻，她說：「我現在55歲，也是我和爸爸最親近的時候。」

放慢腳步迎向人生後半場 苗可麗：人生最後跑馬燈只想留下家人的畫面

苗可麗的人生如倒吃甘蔗，越後段越甘甜，在經濟狀況改善後，她現在傾向避免接演過於悲情的角色，除非劇本讓她「無法抗拒」。步入知天命之年，她放慢工作節奏，努力維繫與親人的情感，她說：

我只希望在人生最後的跑馬燈，我看到的都是我與家人的日常。

苗可麗與導演李寶能有過一段婚姻，但婚姻僅維持6年就收場，她事後歸因於2人缺乏溝通，她形容前夫是「比較不說話的人」，而自己也是「把很多話放心裡的人」，遇到事情總以「沒關係」帶過、消化，長期的「算了、算了」最終導致關係的終結。有一天，前夫在未告知的情況下，準備飛往內地工作，當她看到對方拉著行李箱時才知曉。前夫離開後，她獨自從下午呆坐到傍晚，直到接到慶功宴的催促電話時才徹底痛哭崩潰，意識到這段關係「差不多了」。

延伸閱讀：吳佩慈「奶奶」崔麗杰美國被捕 名下賭場涉用非法外勞 負債13億

+ 13

延伸閱讀：

苗可麗端出「超兇長輩」拚了！

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】