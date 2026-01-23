非常檢控觀劇情6-10集|馬德鐘陳煒法庭再交鋒!何廣沛變臉逃亡失敗

TVB《非常檢控觀》第1-10集劇情劇透，《非常檢控觀》是由林志華作為監製，黎倩儀為編審，由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒等人領銜主演的一套法律電視劇。《非常檢控觀》幾時播？最新播出時間是:：2026年1月19日開始，逢星期一至五晚上8點30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《非常檢控觀》是由林志華作為監製，黎倩儀為編審，由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、蔣家旻、游嘉欣、李成昌、張馳豪、程可為、潘志文、張國強等人領銜主演的一套法律電視劇。（TVB圖片）

《非常檢控觀》8大單元

「仁義何價」、「假面人不認妻」、「血古董」、「殺戮試場」、「蝴蝶花殺手」、「孤兒怨」、「暗黑基因」及「美麗誘罪」

《非常檢控觀》第6-10分集劇情（假面人不認妻/血古董/殺戮試場）

《非常檢控觀》第六集 (01/26)

包希仁（馬德鐘 飾）火力全開，為了斷絕慶曆集團對陳新彌（何廣沛 飾）的保護，竟誘使龐善昱（蔣家旻 飾）交出關鍵網上投稿。正當陳新彌與子憲企圖潛逃回韓國時，卻誤入白逸桐（游嘉欣 飾）的座駕，被展熊飛（吳偉豪 飾）當街攔截！面對指控，儘管新彌矢口否認涉及殺人，但面對百口莫辯的「鐵證」，新彌最後的掙扎竟是向「妻子」秦湘言（陳曉華 飾）提出一個要求。

另一邊廂，善昱之父龐喆（李成昌 飾）極力慫恿其外甥趙子廉（吳天佑 飾），著他不惜以天價投得古畫。另一方面，饒馨儀（羅毓儀 飾）手捧名貴赤盆前往警局報案，堅稱父親饒英拔死狀淒慘且鬼魂正藏於盆內，惟在場眾警員對其荒誕說詞皆表示懷疑而不予採信……

《非常檢控觀》第七集 (01/27)

藝術系研究生饒馨儀請求希仁幫忙，調查其陶藝家父親饒英拔疑遭殺害的懸案。赤盆案疑點重重，曾由英拔修復的赤盆之上，鑑證發現盆上竟有屬於饒英拔的血液反應。眾人隨即循赤盆的來源展開追查，揭發買家為古董商葉志健，而賣家竟是龐喆，希仁見狀隨即向龐喆展開試探。最令人毛骨悚然的一幕發生了——馨儀竟在眾人面前讓「冤魂發聲」，亡父在空氣中淒厲道出兇手身分，馨儀頓顯驚惶失措。

另一方面，熊飛遭舊下屬艾俠與陳立新襲擊受傷，幸得逸桐細心包紮，二人更共處整夜。隨著調查深入，公孫珀與熊飛察覺馨儀似有隱瞞，並查出她與教授何遠程之間，疑存有不可告人的秘密。

《非常檢控觀》第八集 (01/28)

馨儀向希仁及公孫珀坦承，承認自己一直受遠程利用製作贗品。與此同時，熊飛揭發顏映朱旗下的拍賣行疑出售非法走私古董，導致逸桐的義兄蔣平江亦涉案被捕，希仁遂請求頌星希望她出任平江的辯護律師。

後來在英拔「靈魂引路」下，眾人於廢棄工場挖出饒英拔的頭骨！適逢遠程、映朱夫婦與龐喆正在工場辦公室內密會，馨儀憤而刺殺遠程報仇，希仁上前阻攔時反遭馨儀刺傷。最終龐喆等人因涉嫌謀殺英拔而被捕，頌星雖然擔任龐喆的代表律師，卻始終未獲對方信任。

《非常檢控觀》第九集 (01/29)

雖然遠程與映朱均否認與英拔之死有關，但卻在英拔的頭骨上發現沾有映朱 DNA 的物件。另一邊廂，頌星對龐喆成功獲准保釋感到驚訝，深恐他會阻撓其子包家勉出任醫美集團的行政總裁。之後，映朱轉作指證龐喆才是殺人及走私古董的主謀，令龐喆再次被捕，但他卻似早有後著。

與此同時，希仁等人查明拍賣行的非法勾當，驚見古董商 志健竟牽涉其中。志健隨後供出英拔慘死詳情，頌星卻反向希仁提出質疑。其後趙舟要求希仁暫緩釋放龐喆，更重提他與頌星的舊事，令希仁憶及亡兄而不禁借酒澆愁。最終，馨儀設下佈局引出真兇，並與其正面對質。

《非常檢控觀》第十集 (01/30)

真兇向馨儀道講出英拔遇害的真相後，隨即企圖對她下毒手……另一邊廂，龐喆意圖阻撓家勉出任醫美集團的行政總裁，幸得頌星設法制止；惟龐喆轉移目標，成功設局陷害子廉，並藉此謀劃接掌新酒店。

與此同時，修讀法學專業證書課程的公孫珀與范小禹等人組成了溫習小組，擔任講師的頌星承諾將收考試最高分者為徒弟。期間公孫珀卻發現班上存在嗑藥及「請槍」代做功課等惡習。網上考試當日狀況百出，小禹遲到、視像鏡頭一度失靈，姚舒琴更突然暈倒。公孫珀懷疑舒琴昏倒別有內情，頌星正式公佈考試成績……

《非常檢控觀》第1-5分集劇情(仁義何價/假面人不認妻)

馬德鐘今次挑戰專業人士，這次在《非常檢控觀》中飾演的包希仁，設定極其吸引——患有「鏡反射觸覺症」的他，如何一邊承受他人的痛楚，一邊在法庭上追求正義？

《非常檢控觀》第一集 (01/19)

檢控官包希仁（馬德鐘 飾）曾於五年前雖創法律先河，在缺乏屍首、證物及被告認罪的極端情況下，成功將殺人犯繩之於法。卻因案件重審被受害者家屬誤解，死者女兒更向他投擲骨灰盅以示抗議。

五年後，黑幫老大鄧車堡（徐榮 飾）遇襲，包希仁雖未受傷，卻因患有「鏡反射觸覺症」感應到受害者劇痛而被迫入院。這場血案中，鄧車堡僥倖生還，熊飛的手下楊文頂卻代罪而死。楊文頂的好友白逸桐（游嘉欣 飾）對鄧車堡怨恨不已，展熊飛（吳偉豪 飾）雖決心為楊文頂討回公道，但拒與希仁合作。面對錯綜複雜的江湖恩怨，包希仁察覺這場仇殺的背後，似乎隱藏著不為人知的內情。

《非常檢控觀》第二集 (01/20)

身為「陷空道五鼠」成員之一的白逸桐，與四位義兄立志尋獲已銷聲匿跡的刀手下落。

與此同時，律政書記公孫珀（賴慰玲 飾）成功誘使，鄧車堡的仇家郭奉孝（黃祥興 飾）供出線索。其後，白逸桐因偷拿鄧車堡的手機，但就被展熊飛發現，過程中她察覺到，展熊飛的種種行徑似乎另有意圖。

包希仁隨後聯手展熊飛施計引蛇出洞，將害死文頂的真兇逮捕歸案。此時，此時，實習生趙子幀（吳天佑 飾）加入律政司，他除了是包希仁上司趙德敬（張國強 飾）之子，也是包希仁的表弟；包希仁亦藉此向公孫珀剖白當年選擇離開趙家的隱情。隨後，包希仁現身韓國人氣偶像陳新彌（何廣沛 飾）的簽名會，現場卻發生騷亂，一名女子—秦湘言（陳曉華 飾）竟當眾瘋狂扯開陳新彌的衣衫，直指自己就是他的妻子！

《非常檢控觀》第三集 (01/21)

面對非禮控罪，秦湘言於庭上指偶像陳新彌的真實身分，正是她那失蹤已久的丈夫文貴利。案件交由重返警隊組別的展熊飛負責調查，他與包希仁大膽推測，陳新彌或許曾經歷大範圍整容並徹底更換了身分紀錄。為了近距離接觸陳新彌，包希仁出席家族聚餐，席間其母趙舟（程可為 飾）嚴厲警告不可驚動這位明星代言人，希仁不顧警告，執意對陳進行試探。

案情隨後因秦湘言突然認罪而陷入膠著，這讓包希仁等人深信另有內情，隨即展開深入調查。然而，秦湘言此後的態度卻變得極度排斥且不願配合。希仁查出秦曾流產的醫療紀錄。在一次為了搜證而參與的拍賣會現場，包希仁與其嫂子王頌星（陳煒 飾）重逢，兩人那段塵封已久的舊情亦隨之浮現。與此同時，白逸桐替展熊飛辦事，成功取得了關鍵物證——陳新彌的身份證……

《非常檢控觀》第四集 (1/22)

文貴利之女文晶晶疑現身香港，秦湘言心急如焚地向陳新彌打聽其蹤影卻毫無進展，唯有轉而向展熊飛發出求救。在展熊飛的引導與勸說下，秦湘言最終死心。秦湘言隨後因接收到一則神祕訊息而趕赴酒店赴約，正當她打算與陳新彌見面之際，該處卻爆發墮樓案。

秦湘言被列為殺人嫌犯，王頌星主動介入擔任辯護律師，這番舉動令包希仁十分懷疑，覺得背後動機並不單純。熊飛向認識死者張詩雅的逸桐打探消息，查出死者張詩雅與文晶晶曾有接觸。雖然王頌星堅持提出以精神失常作為脫罪的抗辯理由，但秦湘言仍執意委託其代為辯護。與此同時，展熊飛憑藉陳新彌褓姆車的定位紀錄尋獲線索，全力追蹤文晶晶下落。

《非常檢控觀》第五集 (1/23)

包希仁欲追查陳新彌與死者張詩雅的關聯卻遭王頌星阻撓，王頌星更運用手段為陳新彌化解法律危機。隨後，王頌星成功為秦湘言爭取到保釋，此舉令包希仁背負輿論壓力。與此同時，失蹤的文晶晶被尋獲並送往醫院，疑似曾被餵食藥物。雖然包希仁因先前的偏見對王頌星產生歉意，頌星不屑他與家族作對。

調查進度方面，眾人發現張詩雅生前曾在慶曆集團收購的網站上投稿，內容疑似是對陳新彌的控訴，然而包希仁委託徒弟龐善昱（蔣家旻 飾）協助追查該文稿時，卻遭到拒絕。儘管文晶晶醒來後聲稱對事件記不起，但在展熊飛尋獲關鍵錄音證據後，兩人合力鼓勵她勇敢說出真相。最終，包希仁正式對陳新彌提出起訴，兩大法律高手包希仁與王頌星於庭上正式交鋒。

《非常檢控觀》演員

馬德鐘 飾 包希仁

馬德鐘 飾 包希仁（TVB圖片）

陳 煒 飾 王頌星

陳 煒 飾 王頌星（TVB圖片）

賴慰玲 飾 公孫珀

賴慰玲 飾 公孫珀（TVB圖片）

吳偉豪 飾 展熊飛

吳偉豪 飾 展熊飛（TVB圖片）

游嘉欣 飾 白逸桐

游嘉欣 飾 白逸桐（TVB圖片）

張馳豪 飾 趙子幀

張馳豪 飾 趙子幀（TVB圖片）

蔣家旻 飾 龐善昱

蔣家旻 飾 龐善昱（TVB圖片）

陳曉華 飾 秦湘言