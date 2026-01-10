馮提莫歷經甲狀腺癌與康復期後重開直播　暴瘦25kg　網民：認不出

曾憑藉洗腦神曲《學貓叫》紅遍兩岸三地、被譽為「中國第一網紅」的馮提莫，近年的演藝之路走得相當艱辛。



在歷經甲狀腺癌與康復期後，她近期重回直播間與粉絲互動。馮提莫在直播中大方展示了減重後留下的「鬆弛皮膚」，表示自己瘦了將近25公斤，真實狀態引發網友熱議。

馮提莫直播展示暴瘦近25kg後現況：

直播當天，馮提莫以居家風造型現身，身穿清涼的露腰背心搭配短褲，絲毫不介意在鏡頭前展現身材。

談到皮鬆，她坦言自己曾減重約40到50斤（約20至25公斤）。為了證明「減肥後遺症」，她毫不避諱地對著鏡頭捏起肚子上的贅肉，直呼：

我這肚皮老鬆了。

除了腹部，她也展示了手臂上的「掰掰肉」，現場示範肚皮因鬆弛產生的皺褶。

然而，這段影片曝光後，有部分網友驚訝：

記憶中她一直很纖細，什麼時候胖到130斤（約65公斤）過？

更有不少網友認為她的五官與過去判若兩人，感嘆「這已經瘦脫相了」、「完全認不出來」。也有人直言「年紀大了皮鬆也是正常的」。

更多馮提莫相片：

馮提莫因《學貓叫》走紅，她曾於2023年7月透露罹患甲狀腺癌末期，動了手術，曾短暫復出，但又消失直播界近一年，一度傳出離世消息，直到去年下半年才回歸，並公開癌症復發、與前東家期滿自立門戶等經歷。

她表示已再次手術，生活照醫囑維持規律作息，要粉絲不用太擔心。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】