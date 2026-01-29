鄭希怡爆與老公拍拖前各有對手　揭對方性格慢熱約會竟唔送返屋企

現年44歲的鄭希怡（Yumiko）北上發展多年，有份參演的內地劇集《女神蒙上眼》近期熱播，而與汪明荃、黃宗澤合作拍攝的TVB合拍劇《風華背後》更是未播先紅。鄭希怡早前接受由KB（李健宏）、陳家樂及梁釗峰主持的《巴打圍爐》訪問，大談與化妝師老公梁學儲（Andy）的相處點滴。

鄭希怡早前接受訪問，大談與化妝師老公梁學儲（Andy）的相處點滴。（YouTube@ChillGOODTV）

拍拖前各有「對手」？

李健宏與梁學儲相識多年，更在節目中大爆兩人在交往前各自都有不少「對手」，鄭希怡亦隨即漏口風直言：「你哋成班隔離啲女仔都幾靚。」 談到兩公婆的相處，鄭希怡坦言平日：「好難同佢嗌到交。」 因為梁學儲每次遇到衝突都會選擇「唔出聲」，等過一陣子就當沒事發生，令她完全嬲唔落，大讚老公：「佢好遷就我。」

談到兩公婆的相處，鄭希怡坦言平日：「好難同佢嗌到交。」 （ig@yumiko.chengy）

一家三口！（ig@yumiko.chengy）

鄭希怡透露錫錫靠自己主動

鄭希怡透露與老公結婚多年至今仍保持甜蜜互動，例如每天出門前都會親親。雖然她笑指多數是自己主動，並為老公辯護：「佢份人比較慢熱。」 鄭希怡憶述當初由阿Sa（蔡卓妍）介紹認識時，梁學儲表現得非常含蓄，約會後甚至不會送她回家，讓她一度摸不著頭腦，後來才知道：「佢好唔識表達自己。」

鄭希怡透露錫錫都是自己主動。（YouTube@ChillGOODTV）

鄭希怡為老公辯護：「佢份人比較慢熱。」（YouTube@ChillGOODTV）

富貴回流搬入複式豪宅

鄭希怡近年事業重心一度移至內地，更曾舉家移居上海三年，近年正式回流香港。現時一家三口住在極具氣派的複式大屋，生活愈見奢華。早前她在社交平台分享生活片，曝光了新居的內部格局，客廳樓底極高，更懸掛了巨型水晶吊燈。最震撼網民的是，其客廳空間大得驚人，鄭希怡竟然可以在室內設置場地，讓老公和女兒大打新興運動Pickleball（匹克球），網民紛紛驚嘆「貧窮限制想像」，形容「客廳大到可以踢波」。

現時一家三口住在極具氣派的複式大屋，生活愈見奢華。（ig@yumiko.chengy）