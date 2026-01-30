張繼聰與謝安琪患抑鬱齊「開餐食藥」　驚爆最嚴重時諗過輕生

現年46歲的張繼聰與48歲的謝安琪（Kay）一直是圈中模範夫婦，近年兩人事業更攀上巔峰。然而，風光背後卻隱藏著一段極為黑暗的歲月。近日，兩人在陳志雲的訪問中罕有剖白，坦承當初曾雙雙患上嚴重抑鬱症。

張繼聰與謝安琪以夫妻檔形式合體接受專訪，談到兩人抑鬱經歷。（公關提供）

兩夫妻「開餐」竟是齊食藥

回想起入行初期，張繼聰因事業成就與太太謝安琪有落差，常被外界冷嘲熱諷為「廢柴老公」或「軟飯王」，令他情緒長期崩潰。張繼聰亦透露，最初他甚至不敢讓太太知道自己需要服藥，沒想到兩人竟是「同病相憐」。謝安琪在訪問中憶述，兩人都患上情緒病，在家中甚至會開玩笑說：「大家開餐嚕」，這段日子成為了他們人生中最黑暗的考驗。

在訪問中謝安琪講到兩人都患上情緒病需要吃藥，在家中甚至會開玩笑說：「大家開餐嚕」。（ig@kaytse）

張繼聰首睇精神科驚覺「病唔起」

張繼聰透露，在抑鬱症最嚴重時，曾一度產生輕生念頭，每晚都想哭。談到求醫經歷，張繼聰表示過程相當令他意外，他指當時鼓起勇氣去看精神科，以為會像電影《無間道》一樣，會在沙發上細心詢問狀況，但沒想到醫生卻像做問卷調查般冷淡，未聽完他的故事就開藥。最令他震撼的是昂貴的診金與藥費，阿聰笑言當下看到賬單後的反應是：「嘩，（我）好返喇！我冇資格嗨（有）呢種病。」

張繼聰直言自己抑鬱最嚴重的時候有想過輕生。（ig@louischeung2013）

張繼聰曾試過去看精神科醫生，驚覺「病唔起」。（ig@louischeung2013）

謝安琪曾躲黑房拒進食自我封閉

2009年前後，謝安琪正值事業巔峰，卻因工作壓力巨大、負面新聞纏身，加上產後情緒不穩，一度患上抑鬱症。當時謝安琪出現痛哭、厭食等症狀，精神面貌極差，她更透露自己當時最喜歡把自己關在完全黑暗的地方。

謝安琪曾透露自己當時最喜歡把自己關在完全黑暗的地方。（ig@louischeung2013）

張繼聰強撐藥效出席頒獎禮

張繼聰曾分享過一段心酸往事，2010年叱咤頒獎禮上，謝安琪在台上領獎，張繼聰正受藥物副作用影響「好口乾好頭暈好攰。」但依然微笑，一直堅持想見證太太謝安琪在台上領獎的時刻。 他曾寫道，當時是考驗宇宙給他的試煉。如今兩人早已走過人生最黑暗時期，張繼聰更深情表白：「就算時光倒流幾多次，我都會娶你做老婆。我愛你。」

2010年叱咤頒獎禮上，張繼聰正受藥物副作用影響但依然堅持想見證太太謝安琪在台上領獎的時刻。（ig@louischeung2013）