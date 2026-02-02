徐小鳳陳美齡激讚粵劇《新龍門客棧》重演爆滿　AI開場震撼西九

嶄新粵劇《新龍門客棧》載譽重演，西九戲曲中心完成一連三場（2026年1月30/31及2月1日）演出，三場皆全滿，在觀眾掌聲及喝采讚好之下圓滿收官。



《新龍門客棧》重演全院爆滿。（官方提供圖片）

除了贏得觀眾口碑，同時徐小鳳、陳美齡、尹飛燕、吳美英、張德蘭與夫婿楊偉誠、何文匯博士、查小欣等嘉賓專程入場欣賞，陳美齡大讚傳統粵劇揉合現代概念感覺雙重享受，更佩服如年青花旦梁非同等年輕人，願意投身粵劇藝術接棒傳承，小鳯姐亦因聽到不少朋友大讚《新龍門客棧》，特地前來欣賞，感覺是喜出望外的精彩。

楊偉誠與張德蘭伉儷一向都支持施姐策劃的粵劇,右一為今次《新龍門客棧》編劇杜詠心。（官方提供圖片）

莫華敏輕功跳躍勁 梁燕飛水袖功架出色

《新龍門客棧》上次首演，舞台呈現整間客棧，再以投影加聲效，已令觀眾睇到嘩嘩聲，今次即使重演，創意班主彭美施都加插更多新意，開場介紹一眾演員出場，更運用AI人工智能，演員躍動於龍門客棧舞台，讓觀眾一開場已驚喜。

《新龍門客棧》以AI人工智能製作介紹人物出場片段。（官方提供圖片）

重演在劇情交代更緊湊細膩，武打動作由武術總監韓燕明精心設計，突顯每位文武生及刀馬旦身手，輕功王莫華敏身手敏捷，輕功跳躍令觀眾拍爛手掌，李龍出場氣派不凡，還有演忠烈俠士梁兆明的穩打穩紥功架、飾演錦衣衛的王志良與梁非同一段夜會，互相試探忠奸，兩人的感情交流令觀眾投入充滿笑聲，而梁振文的扇功表現出色，梁燕飛所演的風騷老闆娘，今次更盡顯風情，她以水袖與廖國森對打一幕，亦讓觀眾睇得精彩。

輕功王莫華敏的彈跳功嘆為觀止。（官方提供圖片）

刀馬旦梁燕飛以水袖功與廖國森對打。（官方提供圖片）

劇中飾演奸官郭德的符樹旺的武功更大放異彩，最後由四大高手李龍、梁兆明、王志良及梁振文聨手以不同武功、武器圍攻夾擊符樹旺，這一幕配上迫真刀光劍影聲效，觀眾睇得肉緊，最後梁兆明在眾人協助下插中奸官要害而死，觀眾拍掌喝采：死得好！儆惡懲奸大快人心！

全新結局大奸官符樹旺被衆人所殺。（官方提供圖片）

觀眾謝幕不願走 施姐感謝台前幕後齊心成就好作品

完場時觀眾不願走等謝幕，在熱烈掌聲下，一眾演員與施姐一起兩度謝幕，施姐表示：「能有一部讓觀眾稱心滿意的作品，亦必須先多謝觀眾買票入場支持，即使重演也等如重新演繹，希望觀眾每次入場都有新意及驚喜，還要武術總監韓燕明的武術設計及台前幕後全心配合，成就一齣讓觀眾回味的好戲！」李龍亦表示：「演出前大家都好緊張，轉眼就已經順利完成，希望帶給大家有視聽之餘，繼續支施姐作品！

施姐作品《新龍門客棧》載譽重演三場贏盡口碑，她率領全體演員一起謝幕，多謝觀眾支持。（官方提供圖片）

總策劃彭美施與三大花旦梁燕飛(左一) 梁非同（右二）、 曉瑜（右一）合照。（官方提供圖片）

符樹旺妙喻施姐是武林盟主 望後會有期

符樹旺更妙喻施姐為武林盟主，他對觀眾說：「多謝各位江湖俠客來到我們武林大會，今晚雖然無酒無菜，但以薄藝呈獻，更要多謝我們施姐這位武林盟主，希望好快江湖再見！」觀眾給這位大奸人熱烈掌聲歡呼，而武功了得的莫華敏更是怕醜仔一名，觀眾熱烈拍掌給他鼓勵,他表示這三日打得過癮，多謝施姐給他們機會各自發揮。

符樹旺以人肉橋飛出台，觀眾睇到嘩嘩聲。（官方提供圖片）

徐小鳳陳美齡入後台探班 欣賞梁非同年青肯學

2月1日晚徐小鳳與陳美齡均抽空到場欣賞，她們分別入後台探班，小鳳姐大讚好好睇，意料之外的精彩，各位演員也唱得好，施姐告訴小鳯姐她起用了很多年輕小生花旦，推動年青化，當然也要有李龍等前輩扶持。梁非同透露有聽過小鳯姐唱《碧海狂僧》這首歌，小鳯姐笑言：「我都學學吓咋！」

小鳳姐專程欣賞施姐（右一）粵劇，施姐陪小鳯姐入後台，更與梁非同（左一）交流。（官方提供圖片）

剛留在香港的陳美齡入後台探班亦大讚梁非同好靚女，她特抽空欣賞《新龍門客棧》，她大讚：「我睇到是傳統粵劇揉合現代概念，感覺雙重享受，而且個個都是獨當一面小生花旦，在台上都好像在競演一樣，大家都會以最好最拿手功夫一面讓觀眾看到，同時看粵劇我第一次看到AI，所以覺得很新鮮。還有佈景、燈光都很漂亮。施姐真的很有心思，將一個這麼寶貴的中國傳統，帶到現代世界。」

陳美齡入後台探班，見到梁非同大讚靚女並給予不少金石良言鼓勵。（官方提供圖片）

尹飛燕：將粵劇帶領更上一層樓

首演與重演都有來捧場的尹飛燕表示：「我覺得今次看比上次更加進步，我很欣賞每幕的出入位，將電影的元素放在粵劇，其實是很難的，因為粵劇畢竟是現場，電影是可以拍攝，如何穿插絕不容易，加上群戲的分配是很艱難的，今次各有表現的確做得好，我覺得已經把我們的粵劇帶領再上一步，非常成功。」

尹飛燕認為施姐的作品已推動粵劇更上一層樓。（官方提供圖片）

吳美英: 將電影、舞台、粵劇融合一起

吳美英則表示：「每位演員都很投入，做到他本身劇中人的個性，而且整齣戲緊湊了很多。這次有AI出現令我有一種很驚喜，整齣戲節奏更加投入和順暢很多，讓觀眾感覺到電影和舞台、粵劇融合在一起，絕對值得讚。」