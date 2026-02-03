前空姐女星患甲狀腺癌兼現9粒息肉　聲帶受損無法拍戲　已立遺囑

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

台灣八點檔女星兵家綺從空姐退役，轉戰演藝圈，時常演出「貴婦」角色。

2023年她健康檢查發現罹患甲狀腺癌1期，開刀切除甲狀腺，須終身服用甲狀腺素，近日也透露自己已經交代好身後事，想把遺產捐給公益基金會。

兵家綺罹患甲狀腺癌。（Facebook@兵家綺）

更多兵家綺的相片：

+6

家綺摘除甲狀腺　大腸9顆息肉需追蹤

兵家綺「八點檔公務員」的行程操壞身體，最高紀錄5天內每日睡2小時，後來發現自己出現嗜睡、永遠睡不飽的疲憊感，一做健康檢查才發現，甲狀腺有4顆結節，不幸0.3那顆癌化，兵家綺推估是壓力太大，才把身體搞垮，她的雙親都有認知障礙，爸爸是阿茲海默症失智，媽媽是感冒腦膜炎中風，引起血管型失智，照顧期間她快染上憂鬱症。

大S紀念雕像揭幕　碑文內藏「具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光47歲女星遭公審是西客　被封「服務業殺手」　本人親回應：會反省

據《三立新聞網》報導，兵家綺3年前摘除甲狀腺的手術有沾黏，聲帶長繭，聲音已經降Key，留下永久性損傷，她再也無法拍攝八點檔潑婦罵街的戲分，如今兵家綺要定期追蹤抽血，注意淋巴有沒有腫瘤轉移，照腸胃鏡也發現大腸有9顆息肉、胃有1顆。她已經簡單交代過身後事，遺產可能捐給公益基金會。

延伸閱讀：57歲音樂人袁惟仁病逝　為王菲寫《執迷不悔》　變植物人4年離世

+3
「第一美腿」女星患罕見癌半年　暴肥20kg毛髮掉光　淚訴煎熬過程55歲吳奇隆夥奧運體操金牌得主邢傲偉拍片教健身　新造型驚呆觀眾《流星花園》資深演員跌倒重傷　開顱取血塊昏迷5天　近況曝光「兒童台最正姐姐」與網紅老公10年婚姻觸礁　揭已印好離婚協議書

延伸閱讀：

K-pop新里程碑　〈Golden〉拿獎

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

台灣藝人動向
癌症
台灣
TVBS新聞網