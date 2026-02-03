前空姐女星患甲狀腺癌兼現9粒息肉　聲帶受損無法拍戲　已立遺囑

台灣八點檔女星兵家綺從空姐退役，轉戰演藝圈，時常演出「貴婦」角色。



2023年她健康檢查發現罹患甲狀腺癌1期，開刀切除甲狀腺，須終身服用甲狀腺素，近日也透露自己已經交代好身後事，想把遺產捐給公益基金會。

兵家綺罹患甲狀腺癌。（Facebook@兵家綺）

家綺摘除甲狀腺 大腸9顆息肉需追蹤

兵家綺「八點檔公務員」的行程操壞身體，最高紀錄5天內每日睡2小時，後來發現自己出現嗜睡、永遠睡不飽的疲憊感，一做健康檢查才發現，甲狀腺有4顆結節，不幸0.3那顆癌化，兵家綺推估是壓力太大，才把身體搞垮，她的雙親都有認知障礙，爸爸是阿茲海默症失智，媽媽是感冒腦膜炎中風，引起血管型失智，照顧期間她快染上憂鬱症。

據《三立新聞網》報導，兵家綺3年前摘除甲狀腺的手術有沾黏，聲帶長繭，聲音已經降Key，留下永久性損傷，她再也無法拍攝八點檔潑婦罵街的戲分，如今兵家綺要定期追蹤抽血，注意淋巴有沒有腫瘤轉移，照腸胃鏡也發現大腸有9顆息肉、胃有1顆。她已經簡單交代過身後事，遺產可能捐給公益基金會。

