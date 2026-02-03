46歲吳尊攜15歲女兒NeiNei登封面　凍齡顏值驚人　網民：更似兄妹

藝人吳尊近日與15歲女兒吳欣怡（NeiNei）一同登上時尚雜誌封面。



父女倆的合照曝光後立刻引發熱烈討論並登上微博熱搜。

吳尊與15歲女兒吳欣怡NeiNei（Instagram@wuchun.1010）

更多吳尊與女兒吳欣怡NeiNei的合照：

+ 3

網友紛紛留言：

「NeiNei長大了好漂亮」

「不像父女」

「像兄妹」

「吳尊竟然沒有變老」

「女兒長大了，爸爸卻完全沒有變老」



吳尊與NeiNei曾在2017年一同參與大陸親子實境節目《爸爸去哪兒5》，對於女兒已成長為亭亭玉立的少女，與他拍攝時尚雜誌封面，他1月30日在IG坦言父女倆一起工作「就是一種開心的陪伴。」認為女兒和兒時一樣頑皮但專業又可靠：「NeiNei是少女了，但在我心中永遠都是小公主的存在，幸福！」

吳尊1月30日發文。（Instagram@wuchun.1010）

網友們除了驚艷NeiNei的成長，也討論吳尊的帥氣顏值超凍齡：

「到底為什麼吳尊都不會老！」

「這太不可思議了，吳尊竟然沒有變老，看起來和20年前一樣年輕」

「基因太強大了」



更多吳欣怡NeiNei的相片：

+ 1

延伸閱讀：

周杰倫大巨蛋星光熠熠！歐陽妮妮「挺36週孕肚」朝聖最終場演唱會

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】