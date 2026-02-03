46歲吳尊攜15歲女兒NeiNei登封面 凍齡顏值驚人 網民：更似兄妹
撰文：中天新聞網
藝人吳尊近日與15歲女兒吳欣怡（NeiNei）一同登上時尚雜誌封面。
父女倆的合照曝光後立刻引發熱烈討論並登上微博熱搜。
網友紛紛留言：
「NeiNei長大了好漂亮」
「不像父女」
「像兄妹」
「吳尊竟然沒有變老」
「女兒長大了，爸爸卻完全沒有變老」
吳尊與NeiNei曾在2017年一同參與大陸親子實境節目《爸爸去哪兒5》，對於女兒已成長為亭亭玉立的少女，與他拍攝時尚雜誌封面，他1月30日在IG坦言父女倆一起工作「就是一種開心的陪伴。」認為女兒和兒時一樣頑皮但專業又可靠：「NeiNei是少女了，但在我心中永遠都是小公主的存在，幸福！」
網友們除了驚艷NeiNei的成長，也討論吳尊的帥氣顏值超凍齡：
「到底為什麼吳尊都不會老！」
「這太不可思議了，吳尊竟然沒有變老，看起來和20年前一樣年輕」
「基因太強大了」
延伸閱讀：
周杰倫大巨蛋星光熠熠！歐陽妮妮「挺36週孕肚」朝聖最終場演唱會
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】