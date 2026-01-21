《黑白大廚2》名廚被爆多次酒駕　緊急上傳影片「自首」公開致歉

Netflix綜藝節目《黑白大廚2》的韓式料理名廚林盛根（임성근），近日被爆出多次酒駕。



由於事件延燒，他18日緊急上傳影片「自首」，坦言曾3度酒駕被吊銷駕照，並公開致歉。

林盛根（임성근）近日被爆出多次酒駕，他18日緊急上傳影片「自首」，並公開致歉。（IG@imchef00）

林盛根（임성근）是《黑白大廚2》TOP 7的白湯匙：

《韓聯社》報導，林盛根於18日在個人YouTube頻道發布名為《料理，以及飲酒》的影片，親口說明過往酒駕經歷，

因為喜歡喝酒而犯了錯，10年間大概有3次酒後駕車。

他進一步說明，約10年前曾在酒醉狀態下啟動車輛後睡著，而被警方查獲，而最近一次酒駕事件則發生在5至6年前，「當時接受了刑事處罰，駕照被吊銷，之後又重新考取。」

林盛根在影片中強調，自己並不打算為行為辯解，「錯就是錯，我不想為自己開脫。」他也坦言，近期因節目爆紅而承受巨大心理壓力，

突然獲得這麼多關愛，反而讓我感到負擔，我想把心裡的事情一件一件說清楚，希望大家能夠寬容地原諒我。

林盛根2015年曾在料理競賽節目《韓食大捷3》奪冠，打開知名度，近期參加《黑白大廚2》闖入最終7強，人氣再度攀升，並成為綜藝節目常客。

