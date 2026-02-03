31歲韓星發「對不起」後人間蒸發3月　自揭行蹤被掌握：活在地獄

韓國31歲男星張東周曾演出《學校2017》、《心理追兇》、《槍口彼端》等電視劇，新作品《今天開始是人類》才剛開播，他人卻失聯了，他去年10月底在IG發出一張黑圖，寫下「對不起」後就人間蒸發，一度引發混亂，身邊好友與粉絲們都非常擔心，不過他日前揭露原因，透露自己被盯上，每天都活在地獄中。



張東周透露，去年夏天接到一通陌生電話，對方精準掌握他的動向，隨後傳來手機中極為隱私的照片、對話截圖及聯絡人名單，他直言手機完全被駭入了，接著就是持續的威脅：

從那天到今天，我沒有一天不是活在地獄裡。

張東周（Instagram@j__dongju）

就算換了聯絡方式仍然無法擺脫對方的糾纏，只能照著對方的要求做，人生也撤底變了，他為了守住手機中的秘密，陷入瘋狂借錢的惡性循環。

他表示「除了按照他要求的去做，別無選擇」，家人也為了他變賣房子，急迫產生的債務更製造出另一個黑洞，損失高達數十億韓元，他也承認借錢過程中說了很多謊，導致很多人受傷，難過表示：

我的掙扎也許守住了手機裡的秘密，但我那樣拚命想守護的，我平凡的『生活』及我手機裡的『人們』、家人的幸福，確實全都失去了。

至於為何選擇公開真相，他悲痛表示，自己現在已經沒什麼可以失去了：「對因我而受害的人們衷心致歉，請原諒我，如果能相信並等待我，我會打起精神生活，一分一毫全部償還，請幫幫我。」一番發言引發外界譁然。

