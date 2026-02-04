在家宴客60道菜｜龔嘉欣自揭「上契關係」　肥媽爆笑金句狂催婚

由龔嘉欣（Katy）夥拍7大名廚主持的《在家宴客60道菜》（以下簡稱為《60道菜》），本周一至周五晚10點半翡翠台播出最後五集。龔嘉欣自揭與邵德龍師傅「上契關係」；肥媽連環出招向龔嘉欣催婚！傳授著名求婚菜式＋大談婆媳相處之道。



龔嘉欣（Katy）拎住迷迭香單眼。（官方提供圖片）

在家宴客60道菜｜龔嘉欣自揭與邵德龍師傅「上契關係」

2月5日晚將播出的《60道菜》，繼續資訊笑料兼備， 4道宴客菜分別為「陳皮香煎拆骨魚雲」、「蓮藕糯米肉丸」、「花雕金鳳凰」及「三鮮煲仔飯」。當中最令人驚艷的心機菜非「陳皮香煎拆骨魚雲」莫屬！

最令人驚艷的「心機菜」，非邵德龍師傅（邵師傅）大玩Fusion「陳皮香煎拆骨魚雲」莫屬。（官方提供圖片）

邵德龍師傅（邵師傅）大玩Fusion將順德煎焗魚雲與拆骨大魚頭完美Remix，心機位則在於「冰水夾擊」的拆魚頭肉過程，萬勿錯過。嘉欣試食後大讚，更自揭與邵德龍不為人知的「上契關係」：「呢道餸真係奢侈，奢侈在有好多心機！自從做咗你個女之後，我唔會再嗌外賣。」

龔嘉欣自揭與邵德龍師傅「上契關係」？！（官方提供圖片）

在家宴客60道菜｜肥媽連環出招向龔嘉欣催婚

而打從《60道菜》第一集開始，肥媽已極度心急將嘉欣嫁出去 ，更連番出招催婚！話說當嘉欣「賣口乖」表示很喜歡與肥媽一起下廚時，肥媽竟借題發揮分享婆媳相處之道：「女人同女人之間最好喺廚房，我都係一路做嘢一路講心事。尤其是你第日嫁人，你喺廚房幫奶奶做嘢，佢對你嘅感覺都唔一樣。」嘉欣即乖巧回應：「我好鍾意㗎，同埋我都想佢個仔開心㗎嘛。」

在製作「蓮藕糯米肉丸」時，嘉欣表示很喜歡與肥媽一起下廚，肥媽即分享婆媳相處之道開啟催婚模式：「咁你快啲嫁啦，講咁遠做咩啫？」（官方提供圖片）

此時肥媽再度開啟催婚模式：「咁你快啲嫁啦，講咁遠做咩啫？」之後嘉欣提到朋友送了很多BB衫給她，並已被她放在床上時，肥媽再爆「催婚」金句：「畀BB衫有鬼用咩，畀個識得做BB嘅男人你吖嘛？！」

嘉欣提到朋友送了很多BB衫給她。（官方提供圖片）

2月3日晚一集中，肥媽教授西式焗豬柳卷「Marry Me豬」（靈感源自外國著名求婚菜式「Marry Me Chicken」）時，又乘機試探嘉欣會否選擇識煮飯的另一半，以及理想求婚場面，嘉欣的答案盡展其賢慧及簡樸一面：「我又冇乜所謂喎，如果佢（另一半）唔識煮，咪我煮畀佢食囉。」、「可能一擘大眼，戴咗隻戒指喺手度就得㗎喇。」