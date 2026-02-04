陸元琪淚別前夫袁惟仁：怨恨已過 致歉曾公開指責 約定來世再愛
撰文：ETtoday
出版：更新：
「小胖老師」袁惟仁在2月2日證實病逝，享年59歲。他2018年7月在上海因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，脫離險境返回台東老家休養，狀況一度良好，臥病長達8年時間後，昨日病逝家中，結束燦爛一生。
前妻陸元琪2月3日在社交媒體發聲，形容收到消息的瞬間：
我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚。
更多陸元琪所發長文與她分享的相片：
+10
回憶兩人從相戀、結婚到分離的過程，坦言曾因現實壓力公開談及不愉快往事，讓袁惟仁承受外界批評，也為此誠懇致歉：
希望你能理解我當初的難。
陸元琪也提到，孩子們記得的全是父親的好，所有怨懟早已放下，感謝袁惟仁留下珍貴的生命禮物，讓她成為無堅不摧的媽咪：「所有的怨，早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號，那次的見面一眼萬年，究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣…...幾輩子後又會有什麼因讓我們再次相遇呢？小胖與小琪…...小小胖與小小琪…...還有那隻可愛的抱抱，可以在來世重新再考一次這輩子我們沒有考好的習題好嗎？」
她透露，兒子已打起精神上班，女兒則卸下最愛的指甲，拿出父親留下的吉他練習音樂，而她也將重新回到工作崗位：「當我們開始正常運作，才是你想要看到的。」最後引用袁惟仁常說的話向自己打氣：
悲傷是因為微笑出去旅行了，加油好嗎。
延伸閱讀：57歲音樂人袁惟仁病逝 為王菲寫《執迷不悔》 變植物人4年離世
+3
啦啦隊女神親證「體內已切除1部分」 自爆曾遭性騷被陌生人襲胸大S紀念雕像揭幕 碑文內藏「具俊曄催淚告白」 設計理念全曝光47歲女星遭公審是西客 被封「服務業殺手」 本人親回應：會反省大S離世近一年 具俊曄雨天仍守候墓地 「一句回應」全場淚崩女歌手台上唱到一半突跌倒「直接屁股著地」 幸好觀眾全是這類人
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】