陸元琪淚別前夫袁惟仁：怨恨已過　致歉曾公開指責　約定來世再愛

「小胖老師」袁惟仁在2月2日證實病逝，享年59歲。他2018年7月在上海因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，脫離險境返回台東老家休養，狀況一度良好，臥病長達8年時間後，昨日病逝家中，結束燦爛一生。



前妻陸元琪2月3日在社交媒體發聲，形容收到消息的瞬間：

我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚。

陸元琪分享的與袁惟仁還有孩子們的舊照（Facebook@陸元琪）

更多陸元琪所發長文與她分享的相片：

回憶兩人從相戀、結婚到分離的過程，坦言曾因現實壓力公開談及不愉快往事，讓袁惟仁承受外界批評，也為此誠懇致歉：

希望你能理解我當初的難。

陸元琪也提到，孩子們記得的全是父親的好，所有怨懟早已放下，感謝袁惟仁留下珍貴的生命禮物，讓她成為無堅不摧的媽咪：「所有的怨，早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號，那次的見面一眼萬年，究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣…...幾輩子後又會有什麼因讓我們再次相遇呢？小胖與小琪…...小小胖與小小琪…...還有那隻可愛的抱抱，可以在來世重新再考一次這輩子我們沒有考好的習題好嗎？」

她透露，兒子已打起精神上班，女兒則卸下最愛的指甲，拿出父親留下的吉他練習音樂，而她也將重新回到工作崗位：「當我們開始正常運作，才是你想要看到的。」最後引用袁惟仁常說的話向自己打氣：

悲傷是因為微笑出去旅行了，加油好嗎。

