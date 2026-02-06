名媛望族｜角色結局大解構　兩小時劇情男角連跪7次成跪低大會

TVB重映台慶劇《名媛望族》日前播出長達兩小時的大結局，為這部描寫民初豪門恩怨的劇集畫上句號。大結局劇情峰迴路轉，除了各房姨太及子女的最終歸宿備受關注外，最令網民瘋狂洗版的，竟然是劇中一眾男角忽然上演「膝下黃金大放送」。在短短兩小時內，從老爺鍾卓萬到不孝子鍾啟燁，甚至情深義重的金木水，合共下跪了足足7次，被網民戲稱為「跪求女人原諒大會」。以下為大家全面解構各角色的最終命運！



TVB重映台慶劇《名媛望族》日前播出長達兩小時的大結局。（TVB）

男兒膝下有黃金？兩小時跪足7次洗底

大結局最震撼網民眼球的，並非誰與誰復合，而是男角們的膝頭似乎特別軟。劇情安排了一眾犯錯或情深的男角，透過「下跪」來解決問題，次數之多令人咋舌：

鍾卓萬（劉松仁 飾）向病重的大太太顧心蘭（韓馬利 飾）懺悔

金木水（吳卓羲 飾）向季小由（朱晨麗 飾）下跪請求原諒

鍾啟燁（王浩信 飾）對亡母顧心蘭下跪

鍾啟燁向懷孕的采月（李思欣 飾）跪求復合

鍾啟燁再向父親跪地認錯

鍾啟燊（馬國明 飾）亦有下跪情節

鍾卓萬最終向康子君（楊怡 飾）下跪求婚



這場「連環跪」盛宴，有網民笑指該劇應改名為《名媛望跪》，雖然有觀眾認為過於煽情狗血，但亦有人解讀為劇組想強調在當時男尊女卑的社會下，男性願意放下身段尊重女性的一種極致表現。

金木水（吳卓羲 飾）向季小由（朱晨麗 飾）下跪請求原諒。（TVB）

鍾啟燁向父親卓萬跪地認錯，重獲家人接納，成功洗底浪子回頭。（TVB）

劉松仁輸官司贏人生 楊怡堅持理想拒做籠中鳥

鍾卓萬（劉松仁 飾）在結局中雖然經歷了家變及喪妻之痛，但最終成為人生大贏家。在與兒子鍾啟燊（馬國明 飾）的官司對決中，卓萬雖然首嘗敗績，但他非但沒有動怒，反而深感欣慰，認為這場敗仗讓他與兒子都獲益良多，父子關係更勝從前。事業上，卓萬更獲委任為定例局議員，權力與地位攀上新高峰，全家齊集慶祝，風光無限。

鍾卓萬（劉松仁 飾）在結局中獲委任為定例局議員，權力與地位攀上新高峰，風光無限。（TVB）

鍾卓萬（劉松仁 飾）在大結局選擇對楊怡飾演嘅康子君下跪求婚。（TVB）

至於康子君（楊怡 飾），其爭取婦女權益的抗爭之路終於開花結果。她不僅成功推動婚姻法案通過，更選擇拒絕即時與卓萬復合，毅然決定前往上海開辦工廠，身體力行為女工謀福利。雖然卓萬最初拒絕同行，但當子君在街頭派傳單時，收到一個裝滿卓萬成功爭取法案剪報的盒子，寓意兩人心意相通。最終康子君都願意同鍾卓萬重修舊好。

康子君（楊怡 飾）決定前往上海開辦工廠，當子君在街頭派傳單時，收到一個裝滿卓萬成功爭取法案剪報的盒子，寓意兩人心意相通。（TVB）

最終康子君都願意同鍾卓萬重修舊好。（TVB）

大太太日落下淒美離世 二三太太各奔自由

鍾家後宮的結局亦令人唏噓。大太太顧心蘭（韓馬利 飾）雖然贏回了丈夫的心，卻輸給了健康。她在卓萬的陪伴下，於日落時分安詳離世。臨終前聽到卓萬為多年來的冷落而道歉，總算含笑而終，亦解開了多年的心結。

大太太顧心蘭（韓馬利 飾）雖然贏回了丈夫的心，卻輸給了健康。她在卓萬的陪伴下，於日落時分安詳離世。（TVB）

二太太愛新覺羅爾嫣（陳玉蓮 飾）早在第36集已看破紅塵，決心離開鍾家這個金絲籠。儘管早前有觀眾極力要求重拍結局，希望由二太太獨佔老爺，但監製莊偉健堅持原判，讓爾嫣放下對卓萬的執著，選擇與齊日輝保持聯繫，追尋真正的自由與自我，貫徹劇集「女性出頭天」的旨意。

二太太愛新覺羅爾嫣（陳玉蓮 飾）早在第36集已看破紅塵，決心離開鍾家這個金絲籠。（TVB）

三太太易懿芳（江美儀 飾）的結局則最為勵志。雖然她在第38集被趕出鍾家，但憑藉堅毅在官司中勝訴，成功爭取到一對子女的撫養權。在她執拾行李離開時，卓萬終於向她道歉，兩人互道珍重，再見亦是朋友。懿芳最終真心悔過並釋懷，更主動助攻撮合康子君與卓萬，而她自己亦在結局中找到了真正懂得珍惜她的另一半，收穫圓滿幸福。

三太太易懿芳（江美儀 飾）雖然她在第38集被趕出鍾家，但憑藉堅毅在官司中勝訴，成功爭取到一對子女的撫養權。（TVB）

在易懿芳執拾行李離開時，卓萬終於向她道歉，兩人互道珍重，再見亦是朋友。（TVB）

浪子回頭金不換 馬國明慘變孤家寡人

第二代的感情線同樣大洗牌。「二世祖」鍾啟燁（王浩信 飾）經歷巨變後終於醒覺。他在母親離世後痛改前非，在子君的引導下，他向懷有身孕的采月（李思欣 飾）下跪懺悔，承諾不再傷害她們母子，其後他更向父親卓萬跪地認錯，重獲家人接納，成功洗底浪子回頭。

「二世祖」鍾啟燁（王浩信 飾）在母親離世後痛改前非，在子君的引導下，他向懷有身孕的采月（李思欣 飾）下跪懺悔。（TVB）

鍾啟燁向亡母懺悔。（TVB）

相反，大少鍾啟燊（馬國明 飾）雖然身家豐厚且心地善良，卻難逃悲情結局。受喪母之痛影響，他情緒一度失控，不自覺向季小由（朱晨麗 飾）發脾氣，令原本已脆弱的關係出現裂痕。最終小由決定帶著妹妹小茹離開鍾家，兩人的感情無疾而終，啟燊只能無奈接受，獨自面對豪門的孤寂。

鍾啟燊（馬國明 飾）雖然身家豐厚且心地善良，但受喪母之痛影響，他情緒一度失控，不自覺向季小由（朱晨麗 飾）發脾氣。（TVB）