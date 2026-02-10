一線歌手豪擲千金買三塊地開演唱會　為粉絲打造永久樂園有吃有住

內地歌手華晨宇「火星演唱會」近日在深圳迎來收官站，席間他宣布團隊已於一個「四季如春」的地方（網傳為雲南）購入三塊土地，準備打造全新的演唱會「火星樂園 2.0」。 消息一出，隨即引發全場粉絲瘋狂尖叫。

華晨宇為開演唱會購置3塊地。（微博@華晨宇工作室）

告別限時演出

華晨宇透露，以往租地演出的「演唱會1.0 模式」存在諸多遺憾，特別是與粉絲的分別：「我也會有限制，比如早點要結束，到點就要分開，我就在想如果有一天沒有這些限制呢？」 為了打破傳統演唱會的時間約束，他大手筆購地規劃：「2.0，我們是在一個四季如春的地方，拿下了三塊地！那裡有我們的烏托邦，還有演唱會，有吃有喝有玩，還有我們溫暖的房子！」 他更笑稱項目基建投入極大：「到現在也沒算清楚要花多少，真是個無底洞啊！」

華晨宇稱為打造「演唱會2.0 模式」的花費似無底洞。（微博@華晨宇工作室）

華晨宇深圳一連三場的演唱會共吸引了約18萬名觀眾，現場座無虛席。（微博＠華晨宇工作室）

極致寵粉事跡多

華晨宇一直以「極致寵粉」見稱，深圳站演唱會恰逢他36歲本命年生日，團隊一連三場特意為每場數萬名歌迷準備了伴手禮。華晨宇曾創作《好想愛這個世界啊》等多首關懷抑鬱症群體的歌曲，鼓勵身處黑暗的人們，呼籲社會關注心理健康。他更因粉絲稱想一起通宵看日出，便在山東煙台海邊創下國內首個海邊日出演唱會，演唱會從凌晨3點持續至日出。