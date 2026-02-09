韓名導鄭鎮宇病逝享年88歲 帶愛犬散步跌倒入院 染新冠不治離世
韓國演藝圈痛失傳奇名導！
資深導演鄭鎮宇2月8日傳出噩耗，因感染新冠肺炎未能痊癒，昨晚於首爾江南區一間療養醫院去世，享壽88歲，消息震撼韓國影壇。
據韓國電影圈消息指出，鄭鎮宇導演2個多月前曾帶著愛犬出外散步，卻不慎跌倒送醫，在治療期間卻染上新冠肺炎，健康狀況一直未能好轉的他，今傳出離世消息，留給影迷無限悲痛，韓國電影導演協會2月9日證實他的死訊，據悉，靈堂設置在江南三星醫院。
鄭鎮宇對韓國影壇貢獻良多，他1938年出生於京畿道金浦市，1962年以電影《獨生子》出道，當年更是以韓國最年輕導演之姿，接連執導了《背叛》、《密會》、《下宿生》等經典作品，而他在1967年設立韓國電影導演協會，1984年設立電影福祉財團，他執導的《布穀鳥也在夜晚哭泣》橫掃第19屆大鐘獎多達9項大獎，隔年又透過《哭泣的鸚鵡》拿下第20屆大鐘獎6項大獎。
