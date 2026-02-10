昔日童星健康亮紅燈：我出事個女點算？　張國榮曾點名讚最有潛質

昔日童星、現年48歲的鄧一君（John）近年轉戰保險界成為理財顧問，事業有成卻忽略了身體。日前他在發文表示自己的肝出現問題「做咗爸爸之後，我先知乜嘢叫『用健康換錢』。」眼見身體亮起紅燈，他更憂心表示：「越脹越殘，我有事個女點算？」

鄧一君健康亮紅燈擔心囡囡「越脹越殘，我有事個女點算？」（鄧一君IG）

鄧一君曾體重飆升至180磅

其實鄧一君的健康問題早有預兆，他曾透露步入中年後一度發福，體重巔峰時期高達180磅，BMI明顯超標。當時的他意識到肥胖會影響與女兒相處的時光，為了能有更健康的體格陪伴女兒成長，他下定決心減肥，從飲食及運動雙管齊下成功大減30磅。

鄧一君體重巔峰時期高達180磅。（鄧一君IG）

經過努力後，各項指標重回正常。（鄧一君IG）

鄧一君獲哥哥張國榮點名讚賞

提起鄧一君，不少港人第一時間會想起電影《記得……香蕉成熟時》中的主角「波仔」。當年年僅15歲的他憑藉清新脫俗的演技走紅，更曾獲得一代巨星張國榮（哥哥）公開點名讚賞，指他是最有潛質的新人之一，哥哥更主動提議在《記得...香蕉成熟時》續集中合作，甚至零片酬演出。雖然鄧一君演藝事業起點極高，但他在2005年選擇淡出幕前，轉行投身保險業。

鄧一君1994年憑《記得....香蕉成熟時》楊醒波一角獲提名香港電影金像獎最佳新演員獎。(網上圖片)

2005年《情迷黑森林》成告別作。(網上圖片)

古天樂力邀客串電影版《尋秦記》

雖然息影多年，但鄧一君與圈中好友關係依然深厚，尤其是與「男神」古天樂的交情最為人津津樂道。兩人曾在劇集《烈火雄心》飾演兄弟，古天樂對他這位昔日「細佬」一直照顧有加。早前鄧一君投資開設車仔麵店，古仔曾親自踩落油麻地現身撐場。古天樂開拍《尋秦記》電影版時，更親自邀請鄧一君客串演出。

鄧一君同古天樂好老友。(一君士多fb)

鄧一君為古天樂出山拍戲。(網上圖片)