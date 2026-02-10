曾傳獲倪震力追？周慧敏前情敵近況曝光！生活富貴疑有穩定新歡

曾效力TVB、有「最美配角」之稱的47歲女星陳穎妍（Anita），雖然已淡出幕前多年，甚少在螢光幕露面，但其私生活依然備受關注。近年她養尊處優，生活相當低調，只間中在社交平台「上水」分享近況。近日，陳穎妍上傳了一組在高級餐廳享用奢華晚餐的照片，其富貴逼人的生活質素，以及絲毫未變的凍齡美貌，隨即引起網民熱議。



曾效力TVB、有「最美配角」之稱的47歲女星陳穎妍（Anita），已淡出幕前多年，甚少在螢光幕露面。（IG@anitachan_tata）

白滑長腿零走樣 獲讚「食咗防腐劑」

從曝光的照片可見，陳穎妍身處一間裝修格調高雅、私隱度極高的私人包廂內。當晚她經過悉心打扮，身穿一件白色針織上衣，下身配搭黑色蕾絲短裙，造型高貴得來又不失時尚感。在一張她倚靠在露台拍攝的照片中，更是大方晒出一雙標誌性的白滑長腿，極其吸睛。

從曝光的照片可見，陳穎妍是在一間裝修格調高雅、私隱度極高的私人包廂內就餐。（IG@anitachan_tata）

當晚陳穎妍身穿一件白色針織上衣，下身配搭黑色蕾絲短裙，極其吸睛。（IG@anitachan_tata）

另一張自拍照中，只見陳穎妍容光煥發，皮膚白裏透紅且緊緻飽滿，臉上幾乎找不到一絲歲月痕跡，完全看不出即將「奔五」之齡。不少網民看後都紛紛留言激讚她保養得宜，猶如「食咗防腐劑」，更封她為「氣質女神」，美貌十年如一日。

另一張自拍照中，只見陳穎妍容光煥發，皮膚白裏透紅且緊緻飽滿，臉上幾乎找不到一絲歲月痕跡，完全看不出即將「奔五」之齡。（IG@anitachan_tata）

富貴飯局歎威士忌 生活寫意唔憂做

除了美貌，陳穎妍當晚品嚐的盛宴同樣是焦點所在。菜式極盡精緻講究，單是擺盤已令人垂涎三尺，當中包括以精緻木盒盛載登場的烤雞、賣相如藝術品般的鮮甜蝦肉刺身、頂級牛扒及名貴海鮮等。席間更搭配了高級威士忌（Whisky），盡顯其生活品味及雄厚財力。雖然鮮少拍劇，但看來她生活無憂寫意，猶如闊太一般享受人生。

+ 1

昔日緋聞女王回歸平淡 每逢11月神秘慶祝

陳穎妍在娛樂圈消失多時，但原來並未完全「收山」。據悉在今年（2026年）1月中，她仍有接洽司儀工作，偶爾過過戲癮。至於感情方面，入行多年的她曾是緋聞導電體，最轟動莫過於2006年曾傳出獲才子倪震瞞住正印周慧敏力追；翌年又曾鬧出與同性經理人Polly「有影皆雙」的傳聞，不過最終都不了了之。

在今年（2026年）1月中，陳穎妍仍有接洽司儀工作。（IG@anitachan_tata）

2006年曾傳出陳穎妍獲才子倪震瞞住周慧敏力追。（Facebook@周慧敏）

近年陳穎妍似乎已修心養性，疑有穩定的圈外另一半。翻查其Instagram，她幾乎每年11月都會準時分享慶祝周年紀念的帖文，雖然未有公開男方樣貌，但估計感情相當穩定，選擇低調地守護愛苗。

陳穎妍2025年11月在IG分享進餐相，並留言：「Celebration」。（IG@anitachan_tata）