《真情》要角出錢出力搞慈善團年　古天樂媽媽更驚喜現身撐場

早前，《真情》要角劉少君出席由社福機構舉辦的《馬到柴宿慶團年》活動，劉少君不僅親身出席，更主動邀請多位好友撐場，包括黃允財、關浩揚、鍾美霞（十妹）等，眾嘉賓與舍友、家長齊聚一堂，共享溫馨團年時刻。這場活動不僅是舍友們最期待的年度盛事，更是一場星光熠熠的娛樂盛宴。



香港耀能協會廖潔明監督頒發感謝狀給劉少君。（官方提供圖片）

劉少君出錢又出力

劉少君可謂「出錢又出力」，除了親自登台獻唱，帶來溫暖歌聲，更聯絡善長捐出毛公仔及杯子，確保每位舍友都能帶走一份心意禮物。他更與鍾美霞（十妹）攜手擔任司儀，默契十足，笑聲不斷。而十妹更與其中一位舍友合唱《倆忘煙水裡》，歌聲交織出真摯情感，場面溫馨感人。劉少君表示：「舍友們每年都期待這一天，我希望大家不止有禮物，更能帶走快樂和回憶。」舍友們收到禮物時紛紛笑逐顏開，有人更抱著公仔不放手，直言「好開心、好鍾意」，場面熱鬧。

劉少君可謂「出錢又出力」，除了親自登台獻唱，更聯絡善長捐出毛公仔及杯子。（官方提供圖片）

黃允財臨危不亂

當中出席的嘉賓之一黃允財舞台魅力盡顯，即使在現場唱歌時突然遇上音樂中斷，他依然臨危不亂，繼續清唱，毫不受影響。台下舍友與家長更自發打拍子伴奏，場面熱烈，觀眾情緒高漲，紛紛以掌聲支持。黃允財表示：「音樂停了不要緊，心裡有歌就能唱下去，舍友的拍子就是我最好的伴奏。」

嘉賓之一黃允財在現場唱歌時突然遇上音樂中斷，他依然臨危不亂，繼續清唱，毫不受影響。（官方提供圖片）

關浩揚CHA CHA帶動全場

當年有「拉丁霍啟剛」之稱的關浩揚，今次沒有跳拉丁舞，而是改跳CHA CHA，效果同樣震撼。他不僅在台上演唱，更走到台下與舍友互動，帶動大家一起跳舞，全場瞬間化身舞池，笑聲與歡呼聲此起彼落，氣氛推向高潮。而十妹更與舍友打成一遍，善心爆全城。舍友們興奮地跟著舞動，有家長更說「好似去咗Party咁」，感受到前所未有的快樂。

有「拉丁霍啟剛」之稱的關浩揚，現場改跳CHA CHA，效果同樣震撼。（官方提供圖片）

現場嘉賓衣著亮麗，劉少君更穿上五位數字的華麗西裝，十分「吸睛」。此外，劉少君亦得到多位善長人翁的支持，當中古天樂的媽媽也到現場全力支持，希望日後能把慈善功德發揚光大。舍友們收到劉少君送出的毛公仔和杯子時，紛紛笑逐顏開，有人更抱著公仔不放手，場面溫馨。活動尾聲，大合唱與大合照令全場依依不捨，場面十分熱鬧，眾人都期待明年再聚，延續這份愛心與歡樂。

古天樂媽媽(左5)亦到場支持。（官方提供圖片）