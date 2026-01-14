90後女生十年事業逆襲路　從不會粵語土裏土氣到數十萬粉穿搭博主

最近，辭職創業滿一年的廣州自媒體博主「@JOY就是喬伊姐姐」（以下簡稱「喬伊」），選擇給自己放了一個為期一周的「暑假」，帶着孩子回了老家。



這是工作十年以來，喬伊第一次給自己放暑假，也讓她看到了盛夏的故鄉、湛藍的天空、鬱鬱葱葱的樹木以及美麗的落日。「想停就停，想走就走」，這是做自由職業帶給她的滿足感，也是她一直努力追求的狀態——哪怕物質不是特別富裕，也要悠閒舒暢地生活。

從農村走出，是什麼讓她「逆襲」成一名有着數十萬粉絲的穿搭博主？在她的評論區，一位老粉的點評是：「十分真誠，十分堅持。」她自己卻說，實現夢想的背後，不僅要有努力、有掙扎，還得有堅持、有運氣。

曾經「沒什麼特長、不會粵語、土裏土氣」

33歲的喬伊來自中國江西農村。歷經寒窗苦讀，2010年她考入一所廣州的大學，讀了當時非常熱門但自己並不感興趣的專業。「沒什麼特長、不會粵語、土裏土氣」，喬伊這樣描述當時的自己，但她並沒有氣餒，而是一頭扎進了圖書館，努力在閲讀中找到了自己努力的方向。

一次偶然的機會，喬伊在學校圖書館看到了一本關於時尚穿搭的書，

像是打開了新世界的大門：原來這個世界上還有穿搭這麼有趣的事情。

於是，零基礎的她便開始在社交媒體上，一邊學習一邊分享各種穿搭美圖。畢業後，一心想進入服裝公司的她，並沒有順利通過面試，於是到外貿店當起了店員，月薪三千五加提成。但她一直努力經營着那個小小的穿搭號。

「當時初生牛犢不怕虎，主要還是以學習為主。但竟然慢慢積累到了4萬粉絲，後來數據越來越好，我也開始被越來越多人看見了。」畢業一年後，她順利進入到一個時尚行業的頭部自媒體賬號工作，從一名普通編輯做到了內容副總監，收入不斷提高。

27歲，她和男友在廣州買下了人生第一套房。2024年6月，在工作第十年時，喬伊從公司辭職，開始創業。

還有一點小夢想，還想出來闖一闖

喬伊說，選擇創業，是因為內心還有一點小夢想，還想出來闖一闖。讓她堅定創業念頭的，是工作期間，她主動嘗試拍視頻，成功做起了一個8萬多粉絲的社交媒體賬號，而且嘗試直播帶貨也取得了不錯的成績。於是，她選擇了從零開始做自己的時尚穿搭賬號。

喬伊的賬號主要面向普通人的穿搭，

因為我就是普通長相、普通身材的普通人，我分享的更多是普通人怎麼穿，更舒服、更好看、有亮點。

於是，這個身高158cm的普通女孩，開始非常真誠地在社交媒體分享自己的穿搭心得——

「26套夏日穿搭！可上班可出遊可帶娃」

「工作十年，攢了這些配飾」

「十年心動法則｜背幾年還會愛的4款實用包」……



在喬伊的賬號裏，大多數內容都是關於普通人的穿搭建議，她一邊分享穿搭「乾貨」，一邊結合自身經歷，分享女性成長的內容。比如她分享的《女孩，請把臉露出來——記住：長相，從來不會限制一個人的發展》，就讓許多女孩深受感動，有粉絲在評論區留言說

「被鼓勵到」

「我也要成為自己的太陽」



正是因為這樣的真誠分享，讓她的創業之路變得順暢。創業第三個月時，她的新賬號粉絲已過萬，於是，她開始嘗試直播。

直播並不容易，從選品到直播，環環相扣。「每一個選品都是我自己一件件試穿，然後做搭配。比如說，粉絲跟着我買了這件衣服，我會給她提供多個搭配思路，讓這件衣服不閒置。」

在選品時，她也非常重視「長期主義」，有的選品可能是以前常穿的，今年如果跟新的衣服再組合搭配一下，又會有不一樣的感覺，「每一件衣服，我們付出的不僅是金錢，還有寶貴的時間」。

在她看來，做自媒體賬號和直播都需要真誠分享，需要有「利他思維」，需要將心比心，把自己置身於受眾的角度。

所以，大家對我的信任度也很高。比如有一個粉絲說她的腿形不好看，只敢穿裙子，我會鼓勵她多嘗試，因為她其實只是沒有選對褲子而已。

慢一點沒關係，走得遠才是關鍵

創業做自媒體，首先要面對的是焦慮：數據焦慮、收入焦慮等等。喬伊也不例外，在花長時間、大功夫做了一條視頻，卻反應平平後，她決定慢下來。

「承認並接受焦慮後，反而能夠更加心平氣和。」喬伊說，她找到了一個應對焦慮的辦法，那就是「一天做好一件重要的事」。在她看來，和上班族不同，創業需要自己「當司機」「掌方向盤」，需要找到自己明確的目標而為之努力。

過去我習慣把自己的工作、生活安排得滿滿當當，沒有做完就會焦慮。但人的時間和精力是有限的，現在我開始學會慢下來，一步一個腳印走下去。一定要有空閒時間，才能有新的靈感。

喬伊說，她現在會試着把大的目標拆解，拆到一件一件具體的事情，專注做好一件事，學會抓大放小，就會輕鬆很多。

喬伊說，現在的她會每天堅持做一些小事，比如每天起來寫晨間日記，每周看一本書、堅持健身等，還會定期覆盤最近的工作、生活。「這些看似不起眼的日常生活，恰巧能夠給我們力量。」喬伊說，她開始把這些日常之美分享給粉絲，希望能夠讓更多人感受到積極、向上的能量，好好熱愛自己的生活。

回想起這一年的時光，喬伊感慨萬千。她說，印象最深的是春天，她第一次在工作日到了廣州的雲台花園、海珠濕地公園等，「看到那些漂亮的鬱金香、虞美人，我覺得特別感動，在廣州生活這麼多年，我才發現廣州的春天原來這麼美。以前的自己真的錯過了很多！」

同場加映：61歲香港初代名媛成帶貨女王 離婚後自行創業 工作令她更有尊嚴（點擊放大瀏覽）▼▼▼