65歲配樂大師范宗沛傳因心肌梗塞辭世　曾獲金馬、金曲、金鐘三獎

台灣樂壇痛失一位傳奇大師。風潮音樂12日懷著沉痛的心情證實，享譽兩岸三地的「配樂鬼才」、三金大提琴家范宗沛，近日在家人與音樂的守護下於台北榮民總醫院辭世，享壽65歲，據悉是心肌梗塞離世。



范宗沛自幼展露驚人的音樂天賦，曾擔任國家交響樂團（NSO）大提琴首席長達9年。

「配樂鬼才」、三金大提琴家范宗沛近日辭世，享壽65歲，據悉是心肌梗塞離世。（微博圖片）

范宗沛曾同時獲得金馬獎、金曲獎、金鐘獎，代表作有《慾望的聲音》、《范宗沛與孽子》：

憑藉深厚的古典音樂底蘊跨足影視配樂，以獨特的「范式旋律」精準捕捉時代的靈魂，是台灣樂壇極少數能同時獲得金馬獎、金曲獎、金鐘獎「三金」肯定的全才音樂大師。

1995年以電影「超級大國民」奪下金馬獎最佳電影配樂，此後屢獲殊榮，曾兩度榮獲金曲獎最佳流行音樂演奏專輯獎（1997年《慾望的聲音》、2004年《范宗沛與孽子》），更三度敲響金鐘。他以琴聲為《曾經》、《孽子》等劇作賦予靈魂，定義了台灣文學影視音樂最深刻的聲音。

目前家屬正平靜處理後事。關於後續追思安排，風潮音樂將另行公告。家屬與公司懇請外界給予私人空間，並建議喜愛范老師的朋友，在此刻播放一首他的樂曲，讓他的琴音再次溫暖大家，這便是對他最好的緬懷。

