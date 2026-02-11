《單身即地獄》主持15歲女兒范冰冰級神顏瘋傳疑整容　真相曝光

主持熱門真人秀《單身即地獄》、形象幽默且率真的韓國超模藝人洪真慶（洪真卿），近日因15歲女兒Rael的美貌意外捲入成為輿論的焦點。



目前正在美國留學的Rael，日前在社群平台分享近照，照片中她擁有精緻的V臉下顎線、高挺鼻樑與深邃妝容，宛如偶像歌手般的視覺效果引發網友熱議，甚至出現「未成年整容」的質疑聲浪。

親媽自嘲「生了個騙子」 爆笑揭露：全是修圖軟體的功勞

面對鋪天蓋地的整容傳聞，洪真慶於 8 日在個人 Instagram 祭出「奇招」，她非但沒有護短，反而直接公開與女兒的對話截圖及「修圖前後對比照」。她幽默標註「#金Rael實物 #修圖前 #修圖後 #虛假的人生」，並對女兒喊話：「Rael啊，這程度已經是詐騙了吧？你要不要跟媽媽一起去上《虛假的人生》節目？」

洪真慶向友人訴苦道：

我快被她瘋掉了，那些全是修圖！現在好像有那種能把臉削尖、墊高鼻子的APP，把她弄得像中國美女一樣，我還以為是范冰冰呢！

她坦言因為外界誤以為她讓未成年的女兒去削骨整容，導致她壓力爆表，才決定在未徵得女兒同意前先「大義滅親」公開真相。

「方臉、肉臉又如何？」 洪真慶暖心教育引網友大讚

在公開的母女對話中，洪真慶嚴肅地告誡女兒：「因為妳的照片，韓國現在都鬧翻了。以後別再弄那些了，妳要學會接受素顏的自己，與真實的自己和解。」她接著感性表示：「就算有點方臉、臉頰肉多了一點又怎樣？那才是真正的金Rael。」

面對媽媽的「公開處刑」，Rael 則無奈回應：

媽媽，你的貼文對我來說更嚴重（丟臉）好嗎！

母女倆相愛相殺的互動逗樂無數網友。藝人好友李智惠也留言笑稱：「為什麼一定要揭穿真相啦！」

去年剛證實結束 22 年婚姻 洪真慶獨自扶養女兒

洪真慶於 2003 年與圈外商人結婚，並於 2010 年生下 Rael。去年，她對外證實已於結婚 22 週年之際正式離婚，目前以單親媽媽的身份陪伴女兒成長。此次因女兒「修圖過頭」引發的整容烏龍，不僅展現了洪真慶一貫的幽默感，也反映出她對女兒樹立正確價值觀的堅持。

