單身即地獄5｜崔美娜秀撩多男被罵翻　友人曝光私下低落反省模樣

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄》每每播出都討論度極高，這次的成員崔美娜秀巧妙周旋在眾多男嘉賓之間，迅速成為話題焦點，曖昧不明的態度也引來不少負評，被貼上「渴望被關注」、「搖擺不定」的標籤。



而她私下的近況與背景也被挖出，讓不少觀眾對她的印象逐漸轉變，崔美娜秀的好友們在社群平台分享她跟友人一起看節目的畫面，只見她低著頭、顯得不太自在，似乎對於外界批評感到負擔。

崔美娜秀周旋在眾多男嘉賓之間，迅速成為話題焦點，曖昧不明的態度也引來不少負評。（IG/@netflixkr）

更多崔美娜秀照片：

+ 22

事實上，崔美娜秀的背景也頗為亮眼，成長與求學階段輾轉於澳洲、韓國、美國與中國，最終畢業於韓國國際學校，並進入美國伊利諾大學香檳分校就讀。

她曾在2021年獲韓國小姐亞軍，並在2022年奪下世界地球小姐冠軍，也曾客串戲劇《瑞草洞》第一集，與李鐘碩有過相親對手戲。

節目播出後，她在多位男嘉賓中有不少情感拉扯，讓她瞬間成為輿論箭靶，不過隨著節目進入維生，有觀眾開始注意到她的改變，認為她從剛開始的混亂與猶豫，開始會正視內心的選擇，被形容為「成長型角色」。

【延伸閱讀】單身即地獄5｜「田徑界Karina」金敏智成新一代人氣王 吸粉無數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 44

延伸閱讀：

《單身即地獄5》首播爆紅！超正女嘉賓曾是「GD緋聞女友」 驚人背景遭起底

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】