李家誠告周秀娜｜𡃁模始祖曾深陷隆胸爭議　與前經紀人反目成仇

恒基地產集團聯席主席李家誠於2026年2月13日入稟香港高等法院，控告藝人周秀娜誹謗及騷擾，同時亦告及5個YouTube頻道及Google LLC。此案源於長達近10年的虛假傳聞，李家誠強調與周秀娜「絕不認識，亦絕無任何關係」。周秀娜隨後亦對外回應表示對事件感到意外，更直言「深感委屈」。



周秀娜遭恒基地產集團聯席主席李家誠控告誹謗及騷擾。（葉志明 攝）

周秀娜憑性感形象爆紅

現年39歲的周秀娜於2008年出道時因外貌酷似樂基兒而備受關注。2009年憑寫真集《Kissy Chrissie Saipan》中大膽的「滴牙膏」及「吃雪糕」造型一炮而紅，更為她贏得「𡃁模始祖」稱號。雖然初期曾深陷隆胸爭議與意淫姿勢的是非，但她近年積極轉型，憑《29+1》及《馬達·蓮娜》兩度入圍金像獎影后。

周秀娜2009年憑「滴牙膏」及「吃雪糕」造型一炮而紅。（網上圖片）

周秀娜憑性感形象爆紅。（網上圖片）

周秀娜憑性感形象爆紅。（網上圖片）

周秀娜憑性感形象爆紅。（網上圖片）

周秀娜近年來積極轉型，憑《29+1》及《馬達·蓮娜》兩度入圍金像獎影后。（網上圖片）

周秀娜曾兩度入圍金像獎最佳女主角

曾與前經紀人反目成仇

周秀娜的演藝路並非一帆風順。2018年，正值入行十周年的她與合作長達7年的經理人公司爆發合約糾紛，更鬧上法庭追討約355萬港元酬金。周秀娜當時直言這是一場痛苦的「成人禮」，更感觸表示：「實有架！因為最初你只係一張白紙……你唔出聲，所以人哋覺得可以繼續蝦你。」這段與昔日恩師、合作夥伴反目的經歷，讓她看清人情冷暖，最終雙方於2020年達成庭外和解，她亦正式加盟古天樂旗下的天高娛樂，尋求突破。

2018年，正值入行十周年的周秀娜與合作長達7年的經理人公司爆發合約糾紛。（網上圖片）

加盟古天樂旗下公司

周秀娜簽約古天樂旗下的天高娛樂後，積極向「打女」方向發展。在台慶劇《疊影狙擊》中，她一人分飾兩角並有大量打鬥場面。儘管膝頭和腳腕舊患不時復發，她仍享受拍動作戲帶來的成就感。對於現時演員身份獲得認可，她感到非常知足，更笑言雖然自己是零功夫底子，但經過訓練後「唔打得都睇得」，希望大眾能感受到她對演戲的熱誠。

周秀娜加入古天樂公司。（葉志明 攝）

周秀娜已單身10年

在感情生活方面，自2013年與陳偉成分手後，周秀娜已足足單身10年。雖然期間與球星里奧費迪南、羅志祥等傳過緋聞，但始終未有真命天子出現。面對坊間盛傳她已「隱婚」的都市傳說，周秀娜笑言：「如果你有相或片，唔該你快啲放出嚟。」並無奈指傳聞像「鬼故」。談到單身之謎，她直言：「我唔係好鍾意解釋好多嘅人。」她認為自己需要一個足夠成熟的伴侶，並笑稱擇偶要求至今不變：「起碼都要1.8m，至少畀我著到高踭鞋先。」

周秀娜單身10年。（資料圖片）