日漫畫家吾嬬竜孝驟逝　曾執筆《大和號》　未完結手稿將集結出版

日本漫畫家吾嬬竜孝擁有《宇宙戰艦大和號NEXT星光閃耀》、《鐵腕亞當》等作品。



目前正在連載《DUFFLE COAT ARMY》，未料竟在執筆期間中驟逝，已在2025年9月與世長辭，編輯部在2月13日才正式對外公布死訊。

吾嬬竜孝創作《DUFFLE COAT ARMY》過程中過世。（X@コミックニュータイプ編集部）

創作中途驟逝瞞死訊5個月 未完結遺作將集結出版

《Comic Newtype》編輯部2月13日在官方推特發文，「漫畫家吾嬬竜孝2025年9月過世，在創作《DUFFLE COAT ARMY》第19話的過程中，我們突然收到訃聞，編輯部全體都深感悲痛。」編輯部也提到吾嬬竜孝擁有《宇宙戰艦大和號NEXT星光閃耀》、《鐵腕亞當》等作品，持續推出充滿企圖心的作品。

《Comic Newtype》編輯部2月13日在官方推特發文稱漫畫家吾嬬竜孝已於2025年9月過世。（X@コミックニュータイプ編集部）

編輯部透露已經舉辦完葬禮，僅由親友參與，「對於老師的眾多創作成果我們致上最深的敬意，也衷心祈願他能一路好走。」《DUFFLE COAT ARMY》目前連載到一半，但編輯部確定要停在目前連載的回數。至於許多還沒對外公開的資料，包含尚未收錄在單行本中的內容、還在分鏡稿狀態的原稿、作品未來構想等，未來將蒐集成冊並發行。

