81歲日本國寶級主持肺癌病逝　貫徹生前風格一口氣喝光汽水後離世

日本知名媒體人久米宏的經紀公司今（13）日宣布，久米宏於元旦因肺癌逝世，享壽81歲。久米宏於1980年代主持經典音樂節目《The Best Ten》走紅，隨後擔任新聞節目《NEWS STATION》主播長達19年，成為家喻戶曉的國寶級主播。



久米宏所屬經紀公司「Office Two-One」今日於官方網站宣布久米宏1日因肺癌逝世的消息，表示依據家屬意願，告別式等儀式已由親屬低調舉行。

日本知名媒體人久米宏的經紀公司今（13）日宣布，久米宏於元旦因肺癌逝世，享壽81歲。（Office Two-One官網）

久米宏是日本國寶級主播，曾主持《The Best Ten》、《NEWS STATION》等節目：

久米宏的遺孀也發表聲明，表示久米直到最後一刻，都貫徹他的個人風格，在一口氣喝完最喜愛的汽水後，便踏上旅程。她回憶，就像2004年久米主持的《News Station》最終回時，他一口氣喝光啤酒一樣。

主持經典音樂節目爆紅 開創新聞節目新樣貌

久米宏1967年從早稻田大學畢業後，進入TBS電視台任職，並於1978年主持經典音樂節目《The Best Ten》（ザ・ベストテン）、綜藝節目《剛剛好猜中》（ぴったしカンカン），展現強烈存在感。

他轉為自由主播後，自1985年至2004年擔任朝日電視台《News Station》的主播，以輕快流暢的主持風格，開創日本新聞節目的全新樣貌。2006年後，他則將主要活動重心轉向廣播節目。

作為主持人，久米宏的表現備受肯定，曾在表彰優秀廣播節目與製作人的「銀河獎」（Galaxy Awards）中，分別於電視部門與廣播部門獲獎。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】