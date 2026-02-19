陳慧琳大仔被指似宋仲基　笑言唔似驚嚇親佢：佢覺得自己好核突

陳慧琳近年鮮少曝光家庭生活，但近日Kelly的姑奶劉建芝Gigi就於社交媒體上載了她與媽咪，以及Alex及兩個囝囝的團年合照。從相片中可見，17歲哥哥「蝦餃仔」劉昇身材魁梧，身高180cm的他盡得父母真傳，既遺傳了Kelly的精緻五官，亦如爸爸般高大威猛，而細佬「小籠包」劉琛雖然只有13歲，但他已高過Gigi以及嫲嫲，而臉相亦跟爸爸如倒模一樣。

不過網民就幾乎都被她大兒子吸引，不少人驚呼：「好似韓國男神宋仲基！」亦有網民留言稱，這位少年舉手投足間流露成熟氣質，與宋仲基初出道時的感覺相似，更有人笑言：「阿媽係天后，個仔都自帶韓劇光環。」

今日（19/2）陳慧琳現身沙田出席年初三賽馬盛事，她接受《香港01》訪問時表示：「話佢似宋仲基，我梗係覺得唔似啦，咁樣嚇死佢，佢只係普通人一個。同埋佢覺得自己好核突，佢自己覺得唔靚，佢成日講隻眼下垂，個鼻又唔夠咩，佢覺得要似我先靚啲。佢又會話點解唔隻眼同個鼻唔似我，雖然佢又冇話似爸爸，但大家都唔想似佢，哈哈。不過爸爸後生好Ok，而家都好靚。同埋我都有同佢講，而家仲細個味道未出嚟，到大啲整吓啲暗瘡，又整吓個頭，男仔個樣就會出嚟。」

陳慧琳唔覺得大仔似宋仲基。（葉志明攝）

陳慧琳今日出席活動。（葉志明攝）