再有日本諧星追到女神　文春爆M-1冠軍「令和浪漫」成員與她熱戀

2月18日發布的《文春 Online》報道稱，44歲的MEGUMI與搞笑組合 「令和浪漫」 成員髙比良車（31 歲）正在熱戀。



報道稱，兩人於1月下旬在東京都內的一家紅酒酒吧約會，戀情也是最近才剛剛開始。面對《周刊文春》的直接採訪，MEGUMI爽快承認了與髙比良車的交往：

託大家的福，我們變成了這樣的關係！

2023年出版的美容書《靠這個就能變美》銷量累計突破60萬冊，成為現象級暢銷書，MEGUMI也作為 「美容女神」 收穫了極高人氣。

日本女星MEGUMI的照片：

+ 11

此外，她還展現出作為製作人的能力，由自己策劃並製作的Netflix不良少女戀愛真人秀《戀愛至上》在海內外大受歡迎。2 月 16 日，MEGUMI宣佈與Netflix簽訂多年製作人合約，事業可謂一路高歌、處於 「無雙狀態」。

而MEGUMI選擇的新戀人，正是比自己小13歲的髙比良車（高比良車）。他在2023年、2024年連續兩年奪得《M-1大賽》冠軍，成為史上首位兩連冠藝人，坐穩了「天才藝人」 的地位。儘管去年 4 月因線上賭場問題及出軌醜聞退出吉本興業，但他的活動範圍仍在不斷擴大。

令和浪漫成員髙比良車：

+ 6

即便如此，MEGUMI似乎也沒有忘記對前夫、Dragon Ash主唱 Kj——降谷建志（47 歲）的 「尊重」。隨着MEGUMI與髙比良車熱戀消息的曝光，關於降谷建志的話題在X上也急速增加。

就在這時，MEGUMI對某位用戶帖子的「反應」引發了熱議。「那位用戶貼出了 4 張降谷當年作為年輕人心中頂級偶像、人氣爆棚時期的照片，並盛讚道：『帥到亞洲頂級水平』。結果第二天，有網友爆料，MEGUMI 的賬號給這條帖子點了贊。該用戶還公開了帶有 MEGUMI 頭像的點贊截圖，並在其他網友的回覆下證實：『是真的』。」

MEGUMI前夫、Dragon Ash主唱降谷建志：

不過，雖然X上有MEGUMI本人賬號，但也不能完全排除是高仿賬號的可能。X公司在2024年6月宣佈，為保護用戶隱私，點讚功能已設為非公開，只有賬號本人才能查看給誰點過讚。

如果真的是MEGUMI本人點讚，那可以看作是她對前夫的一種『應援』。

雖然無法確定是不是 MEGUMI 本人點的贊，但這條意想不到的點讚還是在 X 上引發大量網友留言：

也太好女人了

這格局真的不一樣，笑

能給誇前任的帖子點讚，也太帥了吧



MEGUMI於2008年與降谷建志結婚，2023年9月，《周刊文春》曝光降谷建志出軌。同年12月底，她宣佈與降谷建志正式離婚，重新開始人生。如今兩人雖已是前夫前妻，但當初兩人相識，據說是 MEGUMI 對降谷一見鍾情。

某位演藝圈相關人士透露：「自稱『前不良少女』的MEGUMI，在戀愛上也非常主動，屬於會主動說『喜歡你』的類型。2022年6月她出演廣播節目時就曾公開過和降谷的相識經過。當時非常迷戀降谷的MEGUMI主動邀請他：『請來當我廣播節目的嘉賓』。被對方以『不認識的人的節目我不能上』拒絕後，她又繼續追着說：『那請把你的聯繫方式告訴我』。」

在節目裏聊起這些熱烈過往時，MEGUMI 還說過「不是開創過一個時代的那種大咖，我是不會喜歡上的」：

不管什麼領域，做到極致的人我才會喜歡。

降谷建志1997年主流出道後，便席捲了日本搖滾界，是極具傳奇性的領袖人物。就算兩人已經分開，MEGUMI 或許依然保持着「尊重對方人生」的態度。