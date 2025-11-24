90年代日劇女王罕談婚姻 大讚男神老公細心：比我可靠100億倍
女演員山口智子出演早前播出的MBS電視台節目《稍微聽聽嘛！淨是抱怨》，坦誠談及與丈夫唐澤壽明的關係。
節目中介紹了一位主婦觀眾的投稿，內容是「丈夫回家前發LINE問『有飯嗎？』，我會覺得心裏不痛快」。
聽到這個投稿後，共同出演節目的橫澤夏子問道：「山口女士是會主動跟家人說自己什麼時候回家，還是會等家人跟自己說呢？」山口回答：「就算是家人，最基本的禮儀和分寸感也很重要吧。這點我們倆一直都很注意。」
主持人附和道「你們倆都很懂分寸啊」，山口則坦言：
那傢伙（指唐澤壽明）比我可靠100億倍，做事特別細緻。我經常丟三落四，但他一直是按照周密的計劃生活的。
橫澤追問：「那他回家的時間也會分毫不差嗎？」山口便講述起丈夫的「細緻」：「比如遇到『要不要吃飯』『吃還是不吃』這種需要處理的日常瑣事時，他會提前倒推時間規劃，像『回家後是點外賣還是自己做呢』這類事，都是他主動先計劃好。」
此外，山口還結合前面提到的觀眾投稿分享看法：
不過啊，愛情這東西不是用來期待的。正因為有期待，才會生氣。要是總想着『我都為你做了這麼多，你必須得給我同等回報才行』，自然會覺得惱火。但『真正的愛不追求回報』，這句話可是我家那口子（指唐澤壽明）說的。他這人真的很通透。
橫澤接着問：「他是專門跟你說過『不追求回報』這句話嗎？」
山口透露：
他說的是『不要對別人抱有期待』。這話聽着好像會讓人覺得很消極，但他的意思是，自己想做的事，就去做；自己想愛的人，就去愛。他還經常說『想着「希望對方愛自己」，這種念頭也太急功近利了，100億年都嫌早』。
