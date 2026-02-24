宇多田光曬食麵趣事遭指暗嘲食客被批「性格惡劣」　無奈發文回應

日本歌壇天后宇多田光近日在社交媒體分享一段吃蕎麥麵的日常趣事，卻意外引爆網絡論戰。

原本帶著自嘲意味的幽默貼文，竟被部分網友解讀為「嘲笑他人」，甚至遭批「性格惡劣」、「愛裝庶民」，掀起一場被網友戲稱為「蕎麥麵炎上」的風波。

日本歌壇天后宇多田光近日在社交媒體分享一段吃蕎麥麵的日常趣事，卻意外引爆網網絡論戰。（X@utadahikaru）

宇多田光發文提到，自己想去一家蕎麥麵店用餐，原本覺得早起應該不必預約，但為求保險仍事先打電話確認。入座後，她一邊享用熱騰騰的麵條，一邊看到多名未預約的客人在門口被婉拒離開。她在貼文最後以一句「大家辛苦了（お疲れ様でした）」作結。

不少粉絲認為這只是生活化分享，大讚她「有生活智慧」、「預約本來就是基本禮儀」，甚至有人笑稱「看著別人吃不到，這碗麵一定更香」。然而，另一派網友卻認為她的文字帶有優越感，質疑是在嘲笑未預約的客人，批評她「腹黑」、「性格扭曲」。更有人酸她身為家喻戶曉的天后，「明明可以包下整間店」，卻刻意營造平民小確幸形象，是在「裝庶民」。

面對突如其來的負評浪潮，宇多田光於20日再度發文回應。（X@utadahikaru）

面對突如其來的負評浪潮，宇多田光於20日再度發文回應。她語氣無奈地表示，看到部分評論時覺得哭笑不得，直言：「真的，我的幽默完全沒被理解啊。」她也反思，或許是因為社交媒體平台僅有文字，缺乏語氣與表情，才讓原本的自嘲被誤讀為惡意。

