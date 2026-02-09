清純形象崩壞　15歲百瀬夢奏流出吸煙照　公司自爆還飲酒勒令停工

日本15歲女星百瀬夢奏近期跟STARTO偶像團體「浪花男子」成員西畑大吾一起拍攝廣告，超可愛的貓女造型引發話題，還不少人希望她能演出真人版《鬼太郎》，童星出身的她也早有不少作品。



未料近期日本網絡傳開百瀬夢奏疑似手拿電子煙的照片，讓外界吃驚。日本媒體向她的經紀公司求證，未料除了證實百瀬夢奏除了未成年吸煙之外還喝酒，宣布無限期暫停活動。

百瀬夢奏遭流出手拿電子煙的照片。（X）

公司認了百瀬夢奏吸煙 加碼自爆還喝酒

日本推特（X）2月3日流出疑似百瀬夢奏的照片，能清楚看到百瀬夢奏正對鏡頭，坐在類似床鋪的地方、靠在靠墊上，然而最引發爭議的就是她手上疑似持有電子煙。當時不少網友認為她只是「手上拿著」，沒有吸煙的動作，無法證實百瀬夢奏卻有吸煙行為，加上近期AI技術發達，也可能是合成照片。

日本狗仔《FRIDAY》致函向百瀬夢奏所屬公司Space Craft Agency求證並獲得回應：

針對SNS上流傳的吸煙照，我們向本人求證後確認是事實，此外也一併確認飲酒的事實。本人也在深切反省，但基於事情的嚴重性，敝公司將對百瀬夢奏處以無限期暫停活動的處分。

公司不解約改判停工 危機處理獲讚

考量到本人誠實坦白，也表現出深刻反省的態度，因此公司這次僅開出懲處而非解僱：

我們設定了讓她更生的教育期間，我們會指導、監督，讓她能旅行作為社會人士的責任。

公司也承諾會為所有旗下藝人進行法規教育，避免類似事件重演。

對於本案，有日本記者認為百瀬夢奏私下實在過於大意，居然流出正對鏡頭的照片。但另一方面，也有演藝圈幕後人士認為公司不只坦承藝人吸煙，連同飲酒問題也一併報告，就危機處理而言可說是上策，「現在所謂的保護藝人並不是隱瞞，而是承認並公開。」尤其公司並非第一時間就切割藝人，而是選擇教育跟幫助藝人，此舉也被認為是往後經紀公司更適合的做法。

