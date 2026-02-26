90年代性感艷星著低胸紅裙宣布做官　曾遭家暴無奈北上獨養患病子

對於一眾陪伴著90年代香港影視圈成長的觀眾來說，昔日的「性感女神」張慧儀（Angie）絕對是大家心目中的經典。現年55歲的她，即使已經年過半百，但歲月似乎未有在她身上留下太多痕跡，無論是樣貌還是身材都保養得極為出眾，風韻猶存。近年再度活躍於幕前的她，於社交平台高調宣布在家鄉馬來西亞解鎖「官員」新身份。她身穿性感低胸裙大騷美好身段的靚相一出，瞬間引爆網民熱烈討論！



張慧儀中在《西遊記》和《西遊記（貳）》分別飾演大蜘蛛精和大莽精而備受好評。（《西遊記》劇照）

張慧儀在王晶電影《原始武器》中擔任女主角，有不少性感演出。（《原始武器》劇照）

榮任家鄉旅遊推薦官 低胸紅裙艷壓全場

從張慧儀在社媒分享的照片中可見，當日她盛裝打扮出席委任儀式，雙手捧著由馬來西亞霹靂州政府及旅遊局頒發的「旅遊推薦官」委任證書與一大束鮮花，臉上掛著神采飛揚的自信笑容。

張慧儀近日手持證書宣布獲委任為家鄉旅遊推薦官。（張慧儀IG圖片）

張慧儀十分激動。（張慧儀IG圖片）

最令網民瘋狂的，是她當日穿上一襲鮮紅色的低胸印花連身裙，強烈的色彩對比不僅將她雪白透亮的肌膚完美襯托，貼身的剪裁更將其玲瓏有致的「S形」火辣曲線表露無遺，女人味大爆發。這身打扮不但極度吸睛，更證明了她「性感女神」的稱號絕非浪得虛名，凍齡美貌依然時刻「在線」。

張慧儀盛裝打扮（張慧儀IG圖片）

張慧儀身材仍然極佳。（張慧儀IG圖片）

揮別2003年家暴黑暗期 成堅強單親媽媽

如今事業得意、明艷照人的張慧儀，其實曾經歷過人生最黑暗的谷底。去年她曾罕有地在訪問中，重提2003年與前未婚夫、「拉丁舞王」霍紹裘轟動一時的家暴風波。

張慧儀1993年到香港發展，代表馬來西亞怡保打入國際華裔小姐12強，但成為無綫電視旗下藝員。（IG圖片）

她痛苦憶述，當年兩人高調宣布婚訊後，很快便察覺對方性格根本不適合自己。當她主動商討取消婚禮時，雙方由口角激烈討論演變成動武，她更慘遭對方毒打至眼角嚴重瘀腫流血。這宗家暴事件當年不但連續多日佔據報紙頭條，更令張慧儀的精神大受困擾。為了療傷，她最終毅然決定放棄如日中天的香港演藝事業，隻身北上轉行從商。

張慧儀於2003年陷入人生低潮，她與未婚夫當年因為感情問題而大打出手，甚至演變成家暴而最後令婚事告吹。她亦因此宣布退出香港娛樂圈回馬來西亞發展，之後她轉往北京發展健康食品的生意，兼收養了養子Hanson。（張慧儀微博圖片）

在離開香港長達十年的歲月裏，張慧儀的生命迎來了最重要的轉機。她在一次參與義工活動時，遇上了患有嚴重先天性心臟病的男童Hanson。當時一直渴望成為人母的她母愛氾濫，毅然決定以單親媽媽的身份領養Hanson，多年來獨力承擔兒子極其龐大的醫療費用及教育開支，無怨無悔。

張慧儀和養子Hanson相依為命。（張慧儀微博圖片）

張慧儀與兒子Hanson母子關係非常好。（張慧儀微博圖片）

時光飛逝，如今Hanson即將迎來21歲生日。張慧儀坦言，外界總以為照顧病童是個重擔，但養子不但從未成為她的負累，反而徹底改變了她的人生觀，讓她變得無比堅強。她更幽默地笑言，寶貝兒子猶如她的「護身符」，能為她自動過濾掉所有的「爛桃花」——因為只有真正愛她、包容她的人，才會全心全意接受她和兒子的一切。