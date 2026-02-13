學歷顏值皆逆天的東大校花神谷明采　當寫真女優被批墮落她這樣答

說起神谷明采這個名字，很多人腦子裏第一時間蹦出來的標籤大概是——「東大校花」。



但如果你真的仔細翻翻她的經歷，你會發現這姑娘的人生可比電視劇還要精彩。

神谷明采（Instagram@asa_kamiya）

她從小就不走尋常路，3歲開始學芭蕾，中學進了體操部，還一路當上部長。高中更是代表學校參加比賽，身體柔韌得像沒有骨頭一樣，常常在社交媒體上曬出一些高難度動作，粉絲們看得都要喊：

這也太逆天了吧！

不過，神谷並不是單純的「運動少女」。她還有另一重身份——超級學霸。2020年，她考進了東京大學，還在大一那年順手拿下了「東京大學小姐」的桂冠。

神谷明采在大一那年順手拿下了「東京大學小姐」的桂冠（Instagram@asa_kamiya）

隔年，她又在全國性的「Miss of Miss」比賽裏奪冠，直接坐穩了「日本校花中的校花」寶座。學業、顏值、才藝全開掛，媒體給她貼的標籤是「文武雙全」。

神谷明采在全國性的「Miss of Miss」比賽裏奪冠（Instagram@asa_kamiya）

聽到這裏，可能有人覺得她的人生就是一路開掛，沒什麼波折。可事實恰恰相反。

從失敗到逆襲：東大之路沒那麼輕鬆

神谷出生在2000年，成長在埼玉縣。她的青春起點不是學習，而是體操和芭蕾。那段日子，她幾乎把所有時間都交給了訓練——一周六天體操，三天芭蕾，學習？幾乎是零。

在體操部，她還經歷過典型的日本式「上下級制度」。剛進部的時候，學姐會毫不留情地怒吼、甚至喝斥她「滾回去」。換做別人可能早就退部了，但神谷硬是忍下來了，因為在她看來：

逃走才是真正的失敗。

轉折點出現在高一春天。她發現自己身邊那些去普通公立中學的朋友，成績一個比一個好，而自己卻被甩在後面。那股不服輸的勁頭又上來了——她決定開始拼學習。

不過，她的學習方法並不是「天才型」的，而是完全照搬體育訓練邏輯：量大管飽，反覆死磕。英語就是這麼硬啃出來的，從幾乎一竅不通，到可以順暢閲讀，全靠日復一日的積累。

然而，她第一次考東大還是失敗了。高三落榜後，她只能選擇復讀。她後來回憶，那是她人生中第一次真正的失敗，但也正是這次打擊，讓她整個人重塑。

最終，她在復讀一年後考上了東大。神谷說過：

如果我一開始就順利進東大，可能就會一直過着很平穩的人生，不會走到今天這條路上。

光環下的焦慮：如何避免被淹沒

2020年，她以「東大校花」的身份一夜成名，登上各大媒體、綜藝，成了新一代的寵兒。

但這份熱度沒能持續太久。她自己也很清楚：

每年都會有新的東大校花誕生。東大裏漂亮聰明的女孩太多了，如果沒有特別的東西，很快就會被淹沒。

於是，她做了一個讓人跌破眼鏡的選擇——進入寫真界。

寫真爭議：有人罵她墮落，有人讚她清醒

2023年，神谷明采的寫真出道，瞬間引爆網絡。批評的聲音刺耳得很：

「東大生何必脱衣？」

「連屁股都露了，真丟人！」



但神谷很冷靜。她的邏輯是：既然要和別人區分開來，那就必須走一條少有人走的路。寫真就是她的「破局之舉」。她還公開回應過：

當然會有被性化的目光，但這就是工作。我當它是任務，跟銷售員低頭迎合客戶沒什麼區別。

更有意思的是，她甚至不怕被罵，反而覺得「有人罵才說明有人關注，有關注就有機會工作」。這種豁達的態度，頗有點「黑紅也是紅」的味道。

日本網友的評論也很兩極：

有人說：「明采ちゃん好聰明啊，這種清醒的自我定位在藝能界很少見。」

也有人諷刺：「考上東大最後跑去拍寫真，讀書是為了什麼呢？」

更有網友打趣：「要是她進政界，估計能靠氣場嚇倒一堆老頭吧。」



神谷的「反港區女子」宣言

其實，如果你以為神谷只是單純在利用身體換話題，那就小看她了。她曾在採訪中直言，最不認同的就是所謂「港區女子」現象。那種靠男人的錢去過奢華生活的模式，在她眼裏不僅不可取，還被年輕女孩們「偶像化」，這才是最危險的。

她的觀點很直接：

如果沒有自己的能力，你連選擇的權利都沒有。離婚不敢離，工作不敢換，出國不敢去，人生的主動權根本不在自己手裏。

這番話在網上引起不少共鳴。日本有網友評論：

「聽起來比政客還清醒，真不愧是東大出來的。」

「她雖然拍寫真，但比那些只會依賴男人的女孩要獨立得多。」



留學巴黎：從聚光燈走向更大的世界

2024年，她從東大畢業，還進入了公共政策研究所繼續讀研。

2024年，神谷明采在東京大學畢業（Instagram@asa_kamiya）

但神谷也知道，「現役東大生」這個光環終有一天會消失，到時候在娛樂圈就沒競爭力了。於是，她再次做出了跳脱的選擇——去巴黎商學院留學，學習創新和商業。她說：

日本太小了，視野會變得狹隘。

不過，在巴黎的生活並不輕鬆。她在社交媒體上寫過自己遭遇的種種：在地鐵被大聲音樂騷擾，在街頭被威脅，在酒店被刁難……亞裔身份讓她真實體驗到歧視和不公。即便如此，她還是選擇堅持。她說自己想在海外積累更多經驗，不願意只留在日本的小圈子裏。

在巴黎的神谷明采（Instagram@asa_kamiya）

更妙的是，她還把自己的求職證件照上傳到社交媒體，結果竟然意外爆紅。有人調侃她是「會算計的美女」，她自己則笑說：「這當然是有意的啦。」神谷明采的故事，之所以能引發爭議，正是因為她不斷挑戰社會期待。

別人眼裏的「東大校花」，應該是安安靜靜走學術路線，或者光鮮亮麗地進入大公司。可她偏偏選擇了寫真、綜藝、留學、創業這些「不安分」的道路。有人罵她，也有人佩服她，但不可否認的是，她活得很清醒。

就像有個日本網友說的那樣：

神谷明采不完美，但她比很多人都勇敢。至少她的人生，是自己選擇的。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】