狄波拉轉寵張與辰？用霆鋒人脈捧做「一哥」　譚輝智傳失寵急補鑊

謝霆鋒母親（拉姑）最近被拍到與《中年好聲音3》亞軍張與辰頻頻密會。拉姑日前與張與辰現身中環一餐廳，席間拉姑不僅全程流露「心心眼」，更被爆出拿出兒子謝霆鋒的表演短片作為「教材」，對張與辰傾囊相授。



動用謝霆鋒人脈助張與辰

隨著吳業坤完約後星夢娛樂（TMG）「一哥」寶座懸空，有指拉姑已將張與辰視為欽點接班人。據媒體爆料，指拉姑有意動用兒子謝霆鋒在內地的強大人脈，全面助攻張與辰北上發展。張與辰對此亦表現積極，早前在籌備演唱會時表示：「真係感恩又期待，而家籌備緊跨年騷，會盡自己一切能力送俾觀眾報答大家。」

譚輝智疑「被打入冷宮」

相較之下，昔日曾被拉姑極力追捧、甚至獲其自掏腰包百萬元支持表演的譚輝智，近期似乎受到冷落。外界盛傳拉姑已將寵愛之情轉移，令譚輝智被形容為「被打入冷宮」。譚輝智以往曾透露，拉姑之所以喜歡他是因為：「就係鍾意你囉！唔係因為你唱歌，只係鍾意你生到咁嘅樣都夠膽上台囉！」 沒想到如今「地位」已不再穩固。

譚輝智主動出擊大搞團拜

有爆料稱譚輝智似乎眼見地位不保，近日主動出擊籠絡人心。他與一班《中年好聲音》畢業生和拉姑進行團拜。在團拜活動上，譚輝智不斷大讚狄波拉外貌年輕，席間表現極其積極。似乎希望能透過這次「主動出擊」，挽回在拉姑心中的首席地位，重新奪回「愛將」寶座。

