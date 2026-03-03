美食新聞報道丨土瓜灣小店媲美名人飯堂　張員瑛至愛品牌落戶香港

由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目《美食新聞報道》，將於本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。3月2日晚一集《美食新聞報道》帶大家嚐懷舊手工菜，土瓜灣小店吃出家的味道；伍倩彤撐杜拜朱古力熱潮未退，韓星張員瑛至愛品牌落戶香港。



莫燦霖師傅介紹一間位於土瓜灣的小店。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨土瓜灣小店食懷舊手工菜

3月2日晚「大廚發辦」莫燦霖師傅帶黃婧靈（波波）到土瓜灣下鄉道食懷舊手工菜。小店外貌並不起眼，但出品令人驚喜，莫師傅共點了4款必食菜式︰燒煎大白鱔、胡椒豬肚酸菜蜆湯、炸菜蒸牛肉、雞蛋砵仔焗魚腸。

不起眼的小店主打傳統手工菜。（官方提供圖片）

首先上桌的是白鱔，莫燦霖師傅笑言老遠已聞到香味，他說︰「呢味菜師傅只係輕輕掃薄粉就咁煎，應該乜都無做。反而喺味道拿捏師傅做到好準確，所以話做菜唔使下下都要做到與別不同，平凡中顯不平凡，先係最高境界。」波波吃後亦讚不絕口，外皮焦香之餘包裹住豐富肉汁。一旁的老闆娘吳太誇口表示在別家絕對吃不到，她自信滿滿說︰「事前有好多功夫，除骨、除刺要好多時間，係我哋呢度先有，第二度都無。」

燒煎大白鱔焦香多汁。（官方提供圖片）

當吃到炸菜蒸牛肉時，莫師傅形容是「童年回憶嘅味道」，他興奮說︰「啲牛肉靚過我哋細個食嗰啲，呢啲係手切。蒸完之後個汁仲可以撈飯，係我哋細路仔時食嘅家庭小菜。」波波還特意點了兩碗白飯，就是要用餸汁撈飯。老闆娘推介的焗魚腸吃的是手工及心機，魚腸不單要洗得非常乾淨，還要汆水2小時去腥。莫師傅自言此款菜只在一間名人飯堂吃過，這間小店出品足以媲美。

單是炸菜蒸牛肉的餸汁已可送一碗飯。（官方提供圖片）

莫燦霖師傅指雞蛋砵仔焗魚腸媲美名店出名。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨韓星張員瑛至愛品牌落戶香港

此外，杜拜朱古力在香港興起已有一段日子，今集伍倩彤（Gillian）會介紹一間連韓星都幫襯的杜拜朱古力店落戶香港。

韓國人氣乳酪雪糕店在香港開業。（官方提供圖片）

Gillian說︰「你以為杜拜朱古力熱潮已經完咗？錯喇，而家有變奏版，就係杜拜朱古力嘅麻糬同Q餅。最近一間喺韓國有600幾間分店嘅雪糕店喺香港開店，連K-pop偶像IVE成員張員瑛、Gaeul同演員盧允端都有幫襯。」她笑言行經附近都不妨買一粒試試，順便可以扮韓星打卡。