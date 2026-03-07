我的山與海劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員關係圖＋簡介

《我的山與海》陸劇，改編自梁曉聲的原著《我和我的命》。有郭靖宇作為編劇，柏杉為執導，由譚松韻、董晴、奚望、高至霆領銜主演的一套以都市勵志為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



獨家！Agoda全球酒店無門檻5%優惠 ✈️任何酒店+金額都得！👉即拎優惠！ 立即預訂 Disney+ 年費計劃！盡情煲劇！10個月價錢睇足一年

《我的山與海》電視劇情大綱

故事主人翁方婉之（譚松韻 飾）本是一名來自西南山區玉縣「神仙頂」的70後女孩。年僅20歲的她因遭逢家庭與感情的雙重變故，毅然選擇從大學退學（輟學），隻身輾轉南下奔赴深圳打工。初抵深圳這片充滿機遇的熱土時，她就結識了兩位知心閨蜜李娟（董晴 飾）與郝倩倩（奚望 飾）。三姊妹在商海中攜手並肩，從最初的基層打工妹，逐步涉足做外貿，最終更自主創業玩具品牌。縱使途中歷盡事業風波，甚至慘遭黃耀東（馬德鐘 飾）及顏子威（戴向宇 飾）等人的無情背叛，她們依然憑藉堅韌意志在深圳成功站穩腳跟。

《我的山與海》劇照（微博＠電視劇我的山與海）

為求突破，方婉之堅持報讀夜大並勤學英語來提高自己，緊抓改革開放浪潮的時代機遇，在屢次清零的人生考驗中奮鬥不止，更令身邊眾人皆獲美好歸宿。當方婉之邁入中年，其心血結晶終發展成上市公司，作為創始人的她選擇功成身退，將企業交給團隊打理。最終，她帶著收養的孤兒 方妙妙，偕同畢生知己高翔（高至霆 飾），重返故鄉命運起點 神仙頂，就此安定下來。

《我的山與海》劇照（微博＠電視劇我的山與海）

《我的山與海》播出時間｜最新追劇日曆

《我的山與海》電視劇幾時播?《我的山與海》於2026年3月7日播放，一共有30集，單集片長45分鐘，由優酷播放。首更3集，之後每日一集，SVIP搶先看一集。

《我的山與海》演員人物

譚松韻 飾 方婉之

譚松韻飾演方婉之（微博＠電視劇我的山與海）

董晴 飾 李娟

董晴飾演李娟（微博＠電視劇我的山與海）

奚望 飾 郝倩倩

奚望飾演郝倩倩（微博＠電視劇我的山與海）

高至霆 飾 高翔

高至霆飾演高翔（微博＠電視劇我的山與海）

馬德鐘 飾 黃耀東

馬德鐘飾演黃耀東（微博＠電視劇我的山與海）

戴向宇 飾 顏子威