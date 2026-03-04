資深製作人B2開YouTube爆娛樂圈秘密 首集即揭香港外景錄製過程
台灣知名製作人B2（陳彥銘）在影視產業經歷超過25年，由於每天都要跟藝人打交道、錄製節目，因此知道太多藝人秘密八卦，所以決定開設自己的YouTube頻道「地下二樓B2哥」。
該頻道內容完全從一個製作人角度為出發，目前希望能夠讓大家知道娛樂節目的幕後到底都在做什麼，首支影片他記錄了節目「驚奇旅明星」的錄製過程，他率領40名工作人員和主持群到香港出外景。
先是安排的驚喜嘉賓派翠克在機場就被主持群之一的苗可麗發現，提前穿橋，一行人錄影時也狀況不斷，像是店家音樂干擾到錄影收音，即使和店家協調關掉音樂10分鐘，店家卻只關了3分鐘，B2無奈之下只好在場邊狂笑做效果來蓋掉音樂，十分辛苦。
晚上一行人又殺到賽馬場繼續拍攝行程，攝影師一開始跑去拍空景找不到人，讓B2當場傻眼，同時又要抓緊在30分鐘內拍完所有內容，B2全程繃緊神經，緊盯著時間，最後提前1分鐘完美收工，也可看出他多年外景經驗展現出的控時能力。
