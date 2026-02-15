韓前女團成員靠「薄紗低胸裝彈琴」爆紅　自爆砸40億韓元買樓內幕

曾以韓綜《Rollercoaster》「花鹿女」形象走紅，後轉型為性感鋼琴 YouTuber 的李海仁（이해인，Leezy），日前在個人 Instagram 驚喜宣布買下40億（韓元，下同，約2159萬港元）大樓的真實近況。



她坦言，雖然頭銜看似光鮮亮麗，但背後承擔的債務與壓力，讓她曾一度想逃跑。

李海仁（이해인，Leezy）（IG@leezyhaein）

貸款高達8成！「32億（約1727萬港元）債務也是人生的一部份」

李海仁在貼文中感性寫道：

在簽約的那一天，我的手都在顫抖。每晚都在計算利息，根本睡不著覺。

她自嘲是「生計型建房東」（以房租維持生計的房東），並強調這筆巨額債務是她賭上人生的最大投資，儘管壓力巨大且曾想過逃避，但她選擇勇敢面對，希望粉絲能支持她這條艱辛的投資之路。

「穿內衣彈琴」能致富？她親上火線回應

她2024年曾公開透露年收約1億韓元（約54萬港元），當時總資產約10億韓元（約540萬港元），去年11月突然透露花了5個月的時間看房，終於找到理想中的大樓，還自豪向房仲殺價成功，從45億（約2429萬港元）殺到40億成交。

去年11月傳出買房消息後，網路上也出現不少酸言酸語，質疑她：

靠著在 YouTube 上穿內衣彈琴，錢賺得太容易。

對此，李海仁則特地澄清，雖然其 YouTube 頻道《Leezy》擁有超過140萬訂閱，但由於影片內容涉及大尺度服裝及鋼琴版權問題，頻道長期被黃標，且因版權歸屬原因，實質收益微乎其微。

李海仁坦言，性感的形象只是為了在高度競爭的網路市場中生存，「雖然形象是概念，但我的生活是真的在拼命。」並強調：

大家以為我是靠穿內衣彈琴賺到買房錢，但事實上，YouTube沒讓我賺到什麼錢，真正救了我的是長期的房地產規劃。

從低谷到逆襲：演員轉型網紅的奮鬥史

現年 39 歲的李海仁，演藝之路並不順遂。2005 年以模特兒出道，曾是女團 Gangkiz 成員，2010年透過tvN情境喜劇《有趣的TV Roller Coaster》中的〈男女探究生活〉單元打開知名度。

之後出演《黃金魚》、《吸血鬼偶像》、《魔女之城》、《至誠感天》等多部戲劇作品，也曾以歌手身分活動，卻在團體解散後陷入低迷。為了生存，她近幾年改名Leezy並轉戰YouTube，透過視覺強烈的彈琴影片重新獲取流量。

