沈玉琳抗癌7月後復工！揭住ICU排洩全靠護工　遺產夠妻節儉過兩世

沈玉琳抗癌7個月，3月4日迎來復工。他自揭血癌住加護病房9天，大小便都是護工幫忙。



「丟死人了，沒想到我大完便，屁股還要人家擦。」他回想剛入院時，每天上網找白血病的治療方式，但到後來愈看愈沮喪：

就開始改看如何面對死亡，還跟老婆交代財產分配，精算一點，也夠她用兩輩子了。

沈玉琳（IG圖片）

他回憶，剛進三總（台灣三軍總醫院）時，因為不了解這個病，每天想辦法查資訊：「演算法都丟給你最極端的，包括高凌風大哥，後來醫生也委婉告訴我，以後可能不能再工作了，所以開始想手上有哪些財產要分配，房子、車子要怎賣」。

老婆芽芽一直愁眉不展：「我在交代保險、房子低於多少錢不要賣，至少可以讓她活兩輩子，聽完她就笑出來了，唉，那段時間壓力最大的是她，我發病時是暑假，她要陪女兒，老公又生病，她真的兩頭燒，所以我現在比過去，多愛她10倍。」

至於有沒有立遺囑？沈玉琳說：

我只是交代，不必立啦，而且我爸媽已過世了，法律上，我的財產直接繼承權是她們。

回想那段時間，沈玉琳的感觸很深。「我現在能開心講，是因為事情過了，我在加護病房住了9天，躺在床上不能下床，大小便靠穿尿布，我真的很不好意思，忍了3天，真的忍不住了，第4天大出來，我覺得丟臉丟死了，叫護工，難過說我大便了，她說不在意，在這個工作上習慣了，我轉念想想，人生中，有一刻是擦屁股、清糞便，洗澡、洗頭全在床上，我何德何能，何其有幸，這樣的好日子也滿不錯的。」

