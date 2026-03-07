《北方謙三水滸傳》卡司超豪華　織田裕二演宋江　托塔天王竟是他

日本電視台WOWOW台慶大戲《北方謙三 水滸傳》，改編自日本文壇巨擘北方謙三銷量突破1160萬冊的傳奇小說，集結織田裕二、反町隆史、龜梨和也等天王級卡司。



自開播以來憑藉電影級的精緻畫面與硬派男神們的賣力演出，在網路上引起高度討論，直呼：「被震撼到了！」、「角色造型好華麗！」北方謙三筆下的《水滸傳》不再只是古典名著，而是一場跨越時空、充滿浪漫的壯烈革命！

織田裕二飾演梁山泊精神核心「宋江」，首集劇情中就迎來令人心碎的一幕，是宋江眼見善良無辜的賣花小女孩，在戰火中倒地。（YouTube@cinematoday）

偶像男神龜梨和也飾演的「林冲」徹底引爆討論，龜梨和也此次與泉里香飾演夫妻，兩人在第一集唯美床戲令人心動，而當泉里香飾演的張藍險遭非禮時，林冲拔箭殺敵、救妻於瞬間，成功奠定角色「為愛而戰」的英雄氣魄。

令龜梨和也最震撼的是零下10度的雪原長鏡頭戲，導演若松節朗要求「8分鐘一鏡到底」，龜梨和也在深雪中背人行走，體能幾近極限，他感慨表示：

那種寒冷是滲進骨頭裡的，但看到劇組為了極致畫面不退縮，只能豁出去演了！

這場堪稱「地獄級長鏡頭」的戲碼，也讓林冲悲劇戰神的形象更加深刻。

織田裕二飾演梁山泊精神核心「宋江」，首集劇情中就迎來令人心碎的一幕，是宋江眼見善良無辜的賣花小女孩，在戰火中倒地。那個曾天真微笑的孩子，最終在他的懷中斷氣，面對鮮血與無力，他第一次真正意識到，若不改變世道，無辜者將永遠成為犧牲品，因此他決心以言語與信任凝聚人心，推翻暴權！

織田裕二表示，他詮釋宋江時最在意的是那份內在掙扎：「他沒有力量，只能依靠夥伴。」因此他更著力於表現角色的孤獨矛盾，甚至將宋江視為生活的一部分：

宋江就是我。

反町隆史飾演的「托塔天王晁蓋」，是擁有壓倒性武力與領袖氣場的存在，然而他強調，晁蓋真正的核心並非力量，而是「相信與體貼」，即便價值觀不同，但根本始終是對同伴的信任。反町隆史坦言，與織田裕二對戲時那種「空氣凝結的壓力」極為真實，也正因為這份距離感，才讓角色之間的張力更加立體。導演若松節朗也透露，為維持宋江與晁蓋之間「志同道合卻靈魂孤獨」的緊繃張力，織田裕二與反町隆史戲外幾乎零互動，刻意拉開距離，讓宿命對峙感自然滲入鏡頭。

《北方謙三 水滸傳》描述在動盪北宋末年，一群擁有革命靈魂的義士齊聚梁山泊，試圖用鮮血與理想衝撞體制的壯闊故事，全劇橫跨日本 17 個都道府縣取景，劇組表示拍攝行程相當於「繞行地球半圈」，規模之大刷新日劇紀錄。隨著劇情進入白熱化階段，觀眾不僅能看到最硬派的武打場面，更能感受角色間糾葛的情義。

