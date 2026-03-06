純真年代的愛情劇情＋亮點　機心女主與失憶英雄擦出另類純愛浪漫

有人在我常去超市的收銀口外擺了個小攤，提供將紙質老照片掃描、修復成高清電子版的業務。每次從超市結賬出來，都能看到好多長輩拿着照片在那裏排隊等待。人生磕磕絆絆，但人們總是對過往記憶十分珍視、愛惜，總要時不時翻出來回味一下。2月21日在央視電視劇頻道（CCTV-8）黃金強檔開播，騰訊視頻全網獨播的年代劇《純真年代的愛情》，就像那轉換到新載體裏的一張張定格，為觀眾提供了温馨的「電子桃花源」。



與其它年代劇最鮮明的不同在於，本劇描寫了機會、資源的稀缺帶給角色巨大的心理壓力，也呈現了人與人之間難以調和的矛盾與競爭，但它沒有走向爭吵、羞辱、報復那類聒噪憋屈的戲碼，取而代之的是一種清新自然、情緒友好的氣質。看着不累，心裏舒展，而且能品出幾分向上的力量。

正因如此，本劇特別適合闔家觀劇，就算三代觀眾一起看，都可以沒什麼負擔地一起笑。劇中細節很容易引發長輩對過往生活的追憶與分享。年輕觀眾則會邊嗑CP邊增長對上世紀70年代的多維認知。這正是年代劇最經久不衰的藝術價值——聽時代脈搏，見當下自己。

2月21日在央視電視劇頻道（CCTV-8）黃金強檔開播，騰訊視頻全網獨播的年代劇《純真年代的愛情》，就像那轉換到新載體裏的一張張定格，為觀眾提供了温馨的「電子桃花源」。（騰訊視頻）

更多《純真年代的愛情》劇情介紹：

+ 6

個體機緣引出反套路戲劇性

早期年代劇多聚焦深宅大院裏的恩怨情仇，戲劇性十足，卻離普通觀眾的人生體驗較遠。近年的年代劇偏愛將鏡頭對準普通百姓，以其生活、奮鬥軌跡，串起歷史上的重大事件，映照中國農村或城市的變革。

《純真年代的愛情》跳出了這兩種敘事套路，既用普通人主角拉近與觀眾的距離，又不急於去串聯歷史事件或時代變革。它在1975年的江城做了長久的停留，並用女主費霓（孫千飾）的個人機緣，引出了一系列反套路的戲劇性。

費霓是江棉一廠的普通女工。她從小就愛讀書、學習好，但凡考試都能拿到第一名。她對文學有熱愛，渴求通過上大學讀到更多的書，並學習寫作，成為作家。於是，在那個上大學機會十分稀缺的年代，爭取機會就成了她的人生命題。她連續三年申請未被批准，看似被人針對，實則是當時的普遍現象。如果戲劇矛盾僅停留於此，那就是基於時代典型群體的常規敘事。

本劇為費霓提供了一個非常罕見的機緣巧合——回家探親的知青方穆揚（陳飛宇飾）因在雷雨夜救人而重傷昏迷，江棉一廠需要派人照顧這位英雄。費霓敏鋭地看到了一條「照顧英雄——評選為先進——保送上大學」的邏輯鏈條。這條路只有在那個時代才是可行的「捷徑」，且不是誰都能遇到。當費霓帶着自己的心思去抓這個機會時，隨之而來的戲劇性自然也是觀眾不常見到、充滿新鮮感的。

尤其是在方穆揚醒來卻失憶後，本劇的核心戲劇矛盾就被確立為「方穆揚的浪漫」碰撞「費霓的務實」。這個碰撞首先帶來的便是眾多極具反差萌的情景。為了讓方穆揚早日醒來，費霓鎖死病房門，大白天拉上窗簾，冒着被人發現的風險，在牀頭給他念「禁書」。

只要方穆揚不徹底康復、找回記憶，費霓的努力就成了潑出去的水。她投入的時間和金錢越多，沉沒成本越高。最終，她深深地陷入到了這條機緣巧合得到的「捷徑」之中。隨着方穆揚的活動範圍超出醫院，兩人的關係開始影響到他們的社會生活。浪漫與務實的碰撞，也就從好玩的情景呈現，深化到了情感與主題的層面。

單純從情感質變發生的節點看，本劇可以歸類為「先婚後愛」，可是情感量變的鋪排，卻遠比普通的「先婚後愛」要細膩得多。主創通過這種基於個體機緣的反套路敘事，真正地將愛情的生髮過程拆解到了生活現場。

比如費霓在照顧昏迷的方穆揚時，有特寫鏡頭展示了她給方穆揚受傷的指節塗抹凡士林。觀眾是知道的，方穆揚指節上的傷並非救人時所產生。在他坐火車回江城市的路上，就已經有這些傷了。這應該是他在東北林場工作時的擦傷或凍傷。鏡頭語言暗示了費霓對方穆揚的照顧，並非全然的另有所圖。她對他而言，是能夠抹平人生傷痛的人啊！

觀眾讀懂了鏡頭語言的暗示，便會看到兩位主人公情感關係在生活現場的流露與漸變。方穆揚醒來後話不多，可是每一個看向費霓的眼神，每一次面對費霓的微笑，以及兩人每一次互動，都含着讓情感升温的甜與暖。這顯然比直接撒糖更撩動觀眾的CP雷達。本劇也藉此跳出了愛情劇的同質化，戳中大眾對真實愛情的嚮往。

【延伸閱讀】長路初心｜如短劇版《人民的名義》 「霸總」劉蕭旭演反派成亮點

+ 4

群體心境具備可回溯時代性

為了讓方穆揚早日恢復記憶，費霓不僅把他救人當日的現場演了一遍，還不得不自掏腰包，把他童年記憶裏的美食都買了回來。本劇之所以適合闔家追劇，甚至三代同看，是因為其時代性並不僅僅停留在時代標籤的還原上，而是賦予了群像角色深刻的時代心境。

1975年的中國尚未從特殊的整體環境裏走出來。我們看到劇中角色，無論是年輕一代還是年長一代，言行上、判斷上、選擇上，很多時候都顧慮重重。

這為年長觀眾提供了一種回溯空間，也提供了他們向晚輩分享、解釋這種特徵化時代心境的空間。年輕觀眾對登場人物就不再只是停留於喜歡與厭惡的兩極化印象，而是通過知曉時代因素，深入了解其內心最真實的出發點。

從時而出現的碎片記憶中可以得知，方穆揚小時候擁有良好的經濟條件和家庭教育。這讓他展現出了樂觀温暖、獨立灑脱的浪漫主義底色。就算失憶了，你也別想拿紅豆冰棍兒來冒充冰激凌糊弄我。

費霓的自主意識超越了那個年代的均值，可她的主動性依然會以務實為標準。連續四年被拒絕保送上大學，她沒有氣到去拼個頭破血流，而是每年都總結經驗，彌補自己的不足。她知道只要路沒有被徹底堵上，就總有抵達的一天。

許主任（劉敏濤飾）初看上去是一個符號化的人物。那是因為前幾集裏她只出現在公開場合。那時的她，必須維持一個主任該有的形象。她的動作和用詞有着被馴化的痕跡，嘴裏是彰顯真誠的話術，肢體上卻生分得很。

當她的兒子葉峰（夏浩然飾）開始處對象的時候，她在家裏就卸下了主任的架子。兒子一句「你瞧不起工人階級」就能把她給噎住。這個角色後續應該會有更具時代性的展開。

方穆靜（郭曉婷飾）和瞿樺（王天辰飾）、費霆（石雲鵬飾）和林梅（郭瑋潔飾）是原著粉非常嗑的副CP，只是目前尚未全面展開。即便如此，從短暫的登場中，觀眾也能看出他們身上的時代烙印。

對弟弟明顯有着深厚感情的方穆靜卻冷血地與自己的「黑五類」父母劃清了界限，不是她想爬上去，而是她不甘心墜下去。瞿樺根正苗紅，便拋出了「聰明人不需要客套」的言論。後續劇情裏，他一定會遇到必須直視內心的時刻。

林梅並不奢望與時代做抗爭，只要能和愛的人過安穩小日子就好。當小願景都遇到了阻礙，她便迸發出野草般的力量。費霆嘴笨舌拙，面臨現實困境容易退縮，可是他能把對美好生活的嚮往投注在工作和行動上，不枉林梅的情深。

享受到上大學稀缺資源的馮琳（吳悠悠飾）和凌漪（李書漫飾）目前承擔了一部分「反派」功能。不過她們顯然不是傳統反派的那種壞，只是在為自己爭取權益的時候，損害了他人的權益。

從某種意義上說，凌漪和費霓是同一類人，但她們的區別在於，費霓想要的東西靠自己爭取，而凌漪則寄望於他人。上大學的指標是「男友」方穆揚讓給她的，而她為後半生選擇的安全保障，則是身為許主任兒子的葉峰。

主角沒有光環、配角拒絕扁平，《純真年代的愛情》整部劇的群像塑造，都可以回溯到時代成因。他們都是上世紀70年代的普通人，只是性格不同，為人處世的方式方法不同。他們組合在一起，才書寫出時代全貌。

【延伸閱讀】Viu進軍短劇市場每集1-3分鐘 涵蓋虐戀、復仇、霸總、奇幻題材

+ 6

澄澈的新現實年代愛情劇

劇中費霓和馮琳的矛盾，顯化於馮琳將費霓文章中的「澄澈」一詞唸錯。其後，「澄澈」成了劇中相對高頻出現的一個詞彙。而「澄澈」其實正是本劇在年代愛情劇中融入現實主義創作手法時所體現出的特質。

「新現實年代愛情劇」，是本劇在類型探索上給出的答案。導演陳暢傳遞給觀眾的核心信念是：無論時代如何變遷，個體對美好生活的嚮往、對真摯情感的追求，永遠是穿越困境、照亮現實的本真力量。

三組情感線都不是不食人間煙火的空想，而是「純真年代」裏最真摯的情感表達，豐富了「浪漫與務實」的內涵。越澄澈的愛情與夢想，越容易讓觀眾看到追逐它們的人身上的勇氣與熱血。

為了讓觀眾真切感受到集體生活鮮明、鄰里關係緊密的年代，陳暢構建了「強烈質感+高飽和暖色調+豐富生態細節」的視覺體系。

陽光是核心視覺語言。對斑駁光影的捕捉，外化了人物內心的朝氣。全劇整體採用高飽和暖色調，讓場景烘托演員情緒，把愛意傳遞得更為準確到位。

畫面追求通透乾淨，為雙人構圖配上油菜花田、紅杉樹林、流淌的江水、靜謐的湖泊等視野開闊的實景背景，讓取景地襄陽、武漢的温潤氣息與人物心境交織，烘托出「澄澈」的詩情畫意。

橫幅標語、磚砌平房、的確良襯衫、五彩涼鞋、鈣奶餅乾、中華鉛筆、玻璃瓶汽水……無處不在的服化道1:1還原，打造了沉浸感十足的時空。追劇時經常能看到觀眾在彈幕裏發送「我家有同款XXX」「我小時候就吃過/喝過這個」。

《純真年代的愛情》不僅鏈接了劇中角色與劇外觀眾，而且為熒屏前不同年齡層的觀眾提供了交流人生經驗、情感認知的機會。於未曾親歷的年輕觀眾而言，它是在致敬年代；於曾經親歷過的年長觀眾而言，它是在致敬青春。

「浪漫與務實」是跨越時代的命題，在不同年代碰撞出各色火花。隨着劇集的更新，劇中幾對CP將接受更多來自時代環境的考驗，觀眾的共情點位也將越來越多元化。就讓這份闔家追劇的暖意，繼續下去吧。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】