台灣女星許維恩患乳癌切除雙乳　醫生：出現6大症狀應盡速就醫

44歲女星許維恩4日自曝罹患乳癌，坦言自己沒有家族病史，是在例行篩檢時才發現腫瘤，目前已完成治療，但已切除雙乳並進行重建。消息一出，也再度喚醒女性對乳癌警覺，中國醫藥大學附設醫院外科部乳房外科主治醫生黃至豪就指出，多數早期乳癌幾乎沒有症狀，等摸到腫塊時往往已接近2厘米，一旦出現「六大症狀」時，就應盡速就醫。同時，他也分享了預防乳癌的「四個關鍵方法」。



早期乳癌多半「不痛不癢」 摸到腫塊恐已晚

乳癌是女性最常見癌症之一，近年更位居台灣女性癌症死亡率第二名，不可輕忽！中國醫藥大學附設醫院衛教資料就指出，大部分早期乳癌幾乎沒有症狀，也不會感到疼痛，很多患者都是在摸到乳房腫塊後驚覺有異，就醫檢查才因此發現。不過當已經可以摸到腫塊時，這大小往往接近2厘米，若等到明顯變化才處理，很可能錯過早期治療時機。

出現「6大警訊」應儘速就醫

院方指出，只要乳房出現以下變化時，就應馬上就醫並尋求專業評估：

1. 乳房局部凹陷或異常凸起變大：腫瘤牽引皮膚，可能造成凹陷或鼓起。

2. 乳頭出現異樣帶血分泌物：尤其是持續性、單側發生，更要提高警覺。

3. 乳房皮膚出現橘皮樣變化、紅腫或潰爛：皮膚毛孔變大、變硬緊繃，都屬異常。

4. 乳頭凹陷或長期濕疹、發癢、潰瘍：若為後天出現，更需檢查。

5. 乳房或腋下出現腫塊：多數為良性，但一般人難以自行分辨。

6. 乳房疼痛合併其他異常：單純乳房痛未必是乳癌，但若合併硬塊、乳頭出血或皮膚異常，就不可輕忽。



院方補充，30至50歲女性常見的乳房纖維囊腫屬於良性病變，本身不會增加乳癌風險，但還是可能與乳癌並存，因此仍需專業判斷。

沒家族史也可能罹癌 危險因子不只一種

很多人以為一定是要年紀大、有家族史、甚至暴露高風險環境才會罹患乳癌，其實並非如此。中國醫藥大學附設醫院外科部乳房外科主治醫生黃至豪提到，乳癌危險因子包括「初經早、未生育或晚生育、停經晚、使用女性荷爾蒙、乳癌家族史」等，而臨床上也有相當多患者並沒有明顯危險因子就發病，因此同樣不可輕忽。

預防乳癌「4關鍵」 定期篩檢最重要

想降低乳癌風險，黃至豪建議可從這幾個生活習慣做起：

1. 規律運動：幫助控制體重、平衡荷爾蒙、提升免疫力。

2. 減少高脂肪食物攝取：特別是動物性油脂，避免荷爾蒙過度刺激。

3. 紓壓、維持好心情：長期壓力可能削弱免疫功能。

4. 定期乳房X光攝影檢查：45歲以上女性建議每2年1次，40至44歲且二等親內有家族史者，也應提早檢查。



黃至豪強調，及早發現乳癌，5年存活率可達9成以上，甚至有機會保留乳房，定期篩檢才是最重要。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】