麻辣鮮師男星戶口清零淪落做正骨師　地庫按摩遭嘲　今逆襲成老闆

台灣演員郭唐佑曾演過經典校園劇《麻辣鮮師》，更參演《世間情》、《天下女人心》、《天道》等多部8點檔，轉行成為知名的「明星整復師（正骨師）」後，近年來持續投入影視創作同時，也在整復產業經營上取得亮眼成績。



但過去他在演藝圈發展並不順利，192cm高的身材，竟讓他多次因身高問題在試鏡中被淘汰，甚至在ATM前看著戶頭幾乎沒有錢而落淚。

郭唐佑（Instagram@anson_192）

更多郭唐佑的相片：

+ 19

身為整復品牌「唐居整復」創辦人，郭唐佑目前已在全台拓展三家分店，營運穩定並持續規劃第四間據點，他更成立影視公司「唐居國際娛樂」，目前已完成豎屏短劇《整人專家》拍攝，並在劇中身兼出品人、製作人、編劇與演員四個身分。郭唐佑說，這部作品融入不少自己的人生故事，回想背著行動整復床四處奔波的那段時間，到處幫人整復維生，也曾在地下室工作時聽到一位母親對孩子說：「你以後要好好念書，不然就會像這位叔叔一樣。」這段經歷讓印象深刻，也成為他人生重要歷練。

郭唐佑身兼企業經營者與演員雙重身分，他表示，從未把兩個角色區分為主業或副業，因為自己本身就是戲劇系出身：「整復是我人生的根，而影視創作與演戲，是我表達故事的一種方式。」很多人覺得這兩件事情差很多，但在他看來其實十分接近，整復是在修人的身體，而創作則是在講人的故事，因此他常說一句話：「整復是我修身，創作是我修心。」希望未來透過企業經營與影視創作兩條路並行，讓更多故事被看見，也讓更多努力在表演道路上的人有機會被看見。

提到人生故事豎屏短劇《整人專家》，郭唐佑除自編自製主演外，主要演員曹育豪、陳顥偉目前同樣是唐居整復的老師，而在成為整復師之前，2人也都是演員，女主角則邀請曾參與《天龍八部》、《鹿鼎記》、《碧血書香夢》等作品的演員王雅慧（王寶兒）演出，目前團隊也正與平台洽談合作，希望能很快與觀眾見面。

延伸閱讀：美女主播曝肺部異常開刀 半清醒看「長針穿入胸口」稱已交代後事

+ 10

延伸閱讀：

首播強碰世界經典賽 「宇宙啦啦隊」收視出爐

薔薔自曝超猛怪癖 愛聞另一半「屁X」全場驚呆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】