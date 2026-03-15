大馬搞笑YouTuber「Tomato」突變男神還撞臉潘瑋柏？本人揭真相

馬來西亞網紅YouTuber Tomato（李明鴻）在社交平台分享了一張全新的個人海報，沒想到卻意外掀起討論！



許多網友湧入評論區，紛紛留言表示他看起來神似「某位藝人」。隨着相關照片在網上不斷被轉發熱議，當事人也隨後再次出面澄清，親自說明情況。

引起熱論的照片及Tomato的「真面目」：

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根據Tomato發布的最新海報，他在配文中寫道：

我今年要做一匹黑馬跳出來嚇死你們。

還笑稱自己看到這張照片都覺得帥到不行。畫面中，他一身全黑造型亮相，身後還配上一匹黑馬，整體氛圍十分酷炫，視覺效果相當吸睛。

對此，不少圈內好友以及粉絲紛紛湧入評論區留言，稱讚這張海報造型相當有型，還有人直接點名表示他撞臉潘瑋柏、周湯豪！隨着討論越來越熱鬧，網友們也開始起鬨調侃，比如「大馬版潘瑋柏」、「這是潘偉鴻吧」等留言不斷出現。

與此同時，也有網友打趣說這簡直是「照騙」、甚至像是AI生成的，還有網友開玩笑地表示要向平台舉報這是「假內容」。

Tomato最後也親自現身評論區「揭曉答案」，坦言這張其實是AI生成的照片。不過，看着評論區一片誇帥、各種撞臉男神的留言，Tomato想必也是心情大好。果然，AI總能在意想不到的方式裏，讓人感到滿足與開心。

也有人指Tomato的照片撞臉周湯豪。（IG@nickthereal4sho）

【本文獲「Goody25」授權轉載。】